AI-ügynökökkel több száz céges weboldalt tört fel egy kínai hacker

A kínai hacker olyan cégek oladlait törte fel, mint a John Deere traktorgyár, vagy a konyhai gépeiről ismert SharkNinja – írta a hvg.hu a Reuters alapján. köztük .

A hacker amerikai, kanadai, ausztrál és japán vállalkozásokat és e-kereskedelmi oldalakat vett célba. A támadást felfedő kiberbiztonsági szakember szerint a támadó AI-ügynököket használt, és kevesebb mint 100 kínai karakter felhasználásával a AI-ügynökei több mint 1200 weboldalra próbáltak betörni.

A SharkNinja szerint a támadó csak a támogatási oldalt érte el, de mások sikeresebbek voltak. Egy másik, hasonló módszerrel dolgozó hacker például bankkártya-adatokat lopott, míg egy harmadik egy kriptovaluta kereskedésével foglalkozó oldalról próbált pénzt lopni.