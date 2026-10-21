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Nyitókép: Canva

AI-ügynökökkel több száz céges weboldalt tört fel egy kínai hacker

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A támadó a „Carin” nyílt forráskódú, AI-alapú problémamegoldó platformot használta – és világszerte ismert vállalatok oldalait sikerült feltörnie.

A kínai hacker olyan cégek oladlait törte fel, mint a John Deere traktorgyár, vagy a konyhai gépeiről ismert SharkNinja – írta a hvg.hu a Reuters alapján. köztük .

A hacker amerikai, kanadai, ausztrál és japán vállalkozásokat és e-kereskedelmi oldalakat vett célba. A támadást felfedő kiberbiztonsági szakember szerint a támadó AI-ügynököket használt, és kevesebb mint 100 kínai karakter felhasználásával a AI-ügynökei több mint 1200 weboldalra próbáltak betörni.

A SharkNinja szerint a támadó csak a támogatási oldalt érte el, de mások sikeresebbek voltak. Egy másik, hasonló módszerrel dolgozó hacker például bankkártya-adatokat lopott, míg egy harmadik egy kriptovaluta kereskedésével foglalkozó oldalról próbált pénzt lopni.

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Kezdőlap    Külföld    AI-ügynökökkel több száz céges weboldalt tört fel egy kínai hacker

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VIDEÓ
Miért áll napok óta lángokban Franciaország? Szűcs Anita, Inforádió, Aréna
2000 milliárd euró a tét: vétó lesz vagy megegyezés? Zalai Csaba, Inforádió, Aréna
Lehet-e morális fenntartása a mesterséges intelligenciának? Keleti Arthur, Inforádió, Aréna
 
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