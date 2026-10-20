Afrikában már több a katolikus, mint Európában – részletes statisztikai adatok

A Fides.org, a katolikus világegyház egyik hivatalos hírügynöksége rengeteg számadatot közölt az egyház számaival összefüggésben, ezt minden évben október derekára időzíti, a missziók világnapja tájára.

Az adatok a 2024-ei állapotot tükrözik, a teljes dokumentum ITT érhető el, magyar nyelven a Magyar Kurír foglalta össze a legfontosabbakat: