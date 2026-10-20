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Nők és gyerekek vizet cipelnek műanyag kannákban, valahol Afrikában.
Nyitókép: Unsplash

Afrikában már több a katolikus, mint Európában – részletes statisztikai adatok

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Egyetlen év alatt 16,7 millióval nőtt a világ katolikusainak száma, és bár Európában is van némi növekmény, beszédes adat, hogy afrikai a katolikus iskolások kétharmada már.

A Fides.org, a katolikus világegyház egyik hivatalos hírügynöksége rengeteg számadatot közölt az egyház számaival összefüggésben, ezt minden évben október derekára időzíti, a missziók világnapja tájára.

Az adatok a 2024-ei állapotot tükrözik, a teljes dokumentum ITT érhető el, magyar nyelven a Magyar Kurír foglalta össze a legfontosabbakat:

  • 2024. június 30-án a világ népessége 7 995 573 000 fő volt, a katolikusok száma világszerte 1 422 144 000 főt tett ki, ami az előző évhez képest 16 690 000 fős növekedést jelent. A katolikusok aránya a világ népességén belül változatlanul 17,8 százalék.
  • Egyre több a megkeresztelkedett, méghozzá minden kontinensen, Afrikában robbanás van (7,58 millió fő egy év alatt), már több a katolikus, mint Európában.
  • A legtöbb katolikus amerikai.
  • Még mindig Európa leginkább katolikus kontinens (39,7 százalék), Ázsiában minden 30. ember katolikus csupán.
  • Öt év után először nőtt a papok száma (407 fölé emelkedett), de Európában 2483 fővel csökkent a számuk. A szerzetesek száma világszerte összességében csökken.
  • 95-tel több püspök lett egy év alatt (5525), nő az állandó diakónusok száma is, a szerzetesnők és a papnövendékek száma viszont csökken, leginkább Ázsiában.
  • 7,5 millió intézményileg katolikus óvodás van világszerte, 36 millió általános iskolás (kétharmaduk afrikai), 20,3 millió gimnazista, 4 millió egyetemista
  • A katolikus egyház világszerte összesen 101 110 egészségügyi és karitatív intézményt működtet. Ezek között található 5397 kórház; 13 646 járóbeteg-rendelő; 468 leprabetegeket gondozó intézmény; 16 263 idősek, krónikus betegek és fogyatékossággal élők számára fenntartott otthon; 8138 árvaház; 10 352 bölcsőde; 10 624 házassági tanácsadó központ; 3194 szociális rehabilitációs központ; 33 028 egyéb intézmény.
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Kezdőlap    Külföld    Afrikában már több a katolikus, mint Európában – részletes statisztikai adatok

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a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Tanszékének docense
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Tovább ütik a forintot: egyre nagyobb a gyengülés

Tovább ütik a forintot: egyre nagyobb a gyengülés

Az előzetes várakozásoknak megfelelően 5,5%-on hagyta kedden az alapkamatot az MNB Monetáris Tanácsa. A nyári három hónapos mini kamatcsökkentési ciklus után már szeptemberben megállt a további lazítással az MNB, a jelek szerint az októberi ülés hangulatát is a kivárás jellemezhette. A forint ma gyengül mind az euróval, mind a dollárral szemben. Az euró részben a franciaországi zavargások csillapodásának hírére erősödik, miután a hatóságok több városban kijárási tilalmat vezettek be. Franciaország azonban továbbra is a devizapiaci figyelem középpontjában marad: az alsóház kedden a 2027-es költségvetés bevételi oldaláról szavaz, miközben az államháztartás hosszú távú helyzete miatti aggodalmak szeptember óta nyomás alatt tartják az eurót. A dollárindex 0,2 százalékkal esett, ugyanakkor a 110 dollár felett járó Brent potenciális dollárerősítő tényező maradhat a közel-keleti konfliktus rendezésével kapcsolatos bizonytalanság miatt.

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