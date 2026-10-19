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Nyitókép: Manoli Figetakis, Getty Images

Sylvester Stallone: „Idióta voltam”

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Sylvester Stallone már nagyon bánja, hogy akciófilmjeiben maga csinálta a kaszkadőrjeleneteket is, mert mint egy interjújában elmondta, nagy árat fizetett érte – számolt be róla a Variety.com.

„Idióta voltam, hogy ezt tettem” – mondta a napokban a Fox News Digitalnak a Rocky sztárja elismerve, hogy millió dolgot bánhat akciófilmes pályafutása miatt, mivel a filmek forgatásán rengeteg sérülést szedett össze.

Példaként a 2010-ben készült A feláldozhatókat említette, amely után

kilenc hátműtéten és három nyaki műtéten esett át,

de a vállai is megsérültek és a szemével is gondok voltak.

Jason Statham és Mickey Rourke társaságában forgatott akciófilmben, amelyet ő is rendezett, egy kaszkadőrmutatványa balul sült el: a vállai kificamodtak, a nyaka pedig súlyosan megsérült, amikor a pankrátor Steve Austin leteperte – mesélte megjegyezve, hogy ezt követően „már nem is volt a régi”.

„Ne akarjunk mindenáron a középpontban lenni és villogni. Tudom, sokan gondolkodnak azon, hogy maguk csinálják a kaszkadőrmutatványokat. Ne tegyék! Hagyják ezt a profikra” – vonta le a tanulságot Stallone. „A gravitációt nem lehet legyőzni; ha az ember a földbe áll, veszít, és ennek később meglesz a böjtje” – figyelmeztetett.

Stallone a szeptemberben megjelent The Steps című önéletrajzi könyvének megjelenése előtt, a The New York Timesnak nyilatkozva már mesélt arról, hogy milyen súlyos árat fizetett kaszkadőrmutatványaiért. „Ha újrakezdhetném, azt mondanám: Engedd, hogy más vigye a zászlót, és ne te csináld a kaszkadőrmutatványokat” – idézte a Variety.com.

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Kezdőlap    Külföld    Sylvester Stallone: „Idióta voltam”

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