Először felelhet egy hacker emberölés miatt

A német rendőrség őrizetbe vett egy orosz férfit, akit azzal vádolnak, hogy egy olyan kiberbűnözői csoport magas rangú tagja, akik 2024-ben, egy londoni kórházat ért támadás révén hozzájárultak egy beteg halálához – írja a BBC híradása nyomán a 24.hu.

A Synnovis vérvizsgálatot végző cég 2024-es megtámadása miatt több londoni kórházban számos egészségügyi beavatkozást kellett elhalasztani, egyes betegeket pedig más, a támadás által nem érintett kórházakba szállítottak át.

Az egyik páciens viszont elhunyt a kibertámadás miatt – szakértők szerint ez lehet az első eset, amikor egy kiberbűncselekmény közvetlenül összeköthető egy halálesettel.

A brit rendőrség emiatt fontolgatja, hogy az esetet emberölésként vizsgálja, ami potenciálisan az első lehet a kiberbűnözés történetében.

A Vlagyimir K.-ként megnevezett, őrizetbe vett 28 éves orosz férfi a Qilin nevű hackercsoport tagja, őt májusban tartóztatták le Japánban, amikor nyaralni utazott oda. Német tisztviselők szerint a gyanúsított nyaralási terveit lehallgatták, és a japán rendőrség letartóztatta, amikor belépett az országba.

A Qilin csoporthoz több jelentős kibertámadás is köthető: összesen több mint 4000 szervezetet törtek fel 2024 óta, és több mint 140 millió dollárt (45,3 milliárd forintot) zsarolt ki az áldozatoktól. Vladimir K.-t azért körözték Németországban, mert 2024 szeptemberében betört egy logisztikai cég rendszerébe, titkosította a rendszereiken lévő adatokat, és mintegy 160 ezer dollár kriptovalutát zsarolt ki tőlük.