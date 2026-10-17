Késes támadás Németországban egy olyan helyen, ahol erre senki sem számított

A tájékoztatás szerint a sebesültek - egy 81 és egy 83 éves nő - közül az egyik állapota életveszélyes.

A támadás a Dortmund melletti Olfenben történt, a gyanúsított pedig egy 72 éves férfi, aki szintén az otthon lakója. A férfit őrizetbe vették - tette hozzá a rendőrség.

Úgy tudni, a gyanúsított az étkezőhelyiségben támadt rá a nőkre, és másokat is késsel fenyegetett.

Messerangriff in einem Seniorenheim in #Olfen https://t.co/QFnHlAC5YP — BabsiNRW???? (@Babsi58089) October 17, 2026

A Bild című német lap szerint a bűncselekmény a Szent Vitus nevű, állami fenntartású otthonban történt. Az intézményben 77, egészségügyi ellátásra szoruló idős embert gondoznak, a többi között demenciában szenvedőket is.