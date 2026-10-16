Korszakos kólacsatát nyert a Coca a Pepsi ellen

A partnerváltás kényes időszakban éri a PepsiCót, amely több fronton is kihívásokkal küzd az amerikai piacon – jelentette a Reuters.

A gyorsétteremláncot üzemeltető Yum Brands csütörtökön bejelentette, hogy a KFC 3718 amerikai éttermében a Coca-Cola termékei veszik át a PepsiCo italainak helyét.

Az átállás 2027 tavaszáig fejeződik be. A megállapodás pénzügyi részleteit a felek nem hozták nyilvánosságra – írta a Portfolio.

„Egyszerűen rossz fényt vet a PepsiCóra, ha elveszítenek egy ilyen nagy nevű márkát" – nyilatkozta Jay Woods, a Freedom Capital Markets vezető piaci stratégája, hozzátéve, hogy ritka az olyan eset, amikor két iparági óriás teljesítménye ennyire eltérő pályára kerül. A Freedom Capital Markets maga is rendelkezik Coca-Cola-részvényekkel.

A PepsiCóra az Elliott Investment Management befektetői alap is nyomást gyakorol. A cég tavaly szerzett részesedést a vállalatban, és az alulteljesítő üzletágak értékesítését, valamint az észak-amerikai eredményesség javítását sürgette.