Hatalmas tűz a Fertő-tónál – képek

Hatalmas tűz ütött ki szerdán késő este a Fertő-tó nyugati partjánál: a ruszti öbölben eddig ismeretlen okból lángra kaptak a cölöpökön álló hajóállások, és 220 hajóállás és velük mintegy 200 elektromos hajó is leégett.

A tűzoltóság nagy erőkkel igyekezett megakadályozni, hogy a tűz átterjedjen a nádasra. Az anyagi kár hatalmas, de a tűz terjedését meg tudták akadályozni, ugyanakkor egy tűzoltó könnyebben megsérült, őt kórházba vitték – írja a Kurier alapján a Telex.

A tűzről este tíz körül tett bejelentést két személy, akik egy közeli kempingből figyeltek fel a lángokra.