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A mesterséges intelligenciát jelentő AI betűk elmosódva, egy digitális panelen.
Nyitókép: Unsplash

Az AI gondolt egyet, és törölt egy még be nem mutatott sorozatot

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Egy svéd televízió kénytelen elhalasztani egy teljesen elkészült reality-sorozat bemutatását, ugyanis egy AI-ügynök úgy döntött, hogy törli az összes elkészült epizódot a szerverről. Több száz ember munkájára lesz szükség a pótláshoz.

Mint kiderült, nem hozott túl bölcs döntést a Mastiff nevezetű produkciós cég, amikor hozzáférést adott egy AI-ügynöknek a szerveréhez – írja a CyberNews cikke nyomán a hvg.hu.

A mesterséges intelligencia ugyanis úgy döntött, hogy teljes egészében törli a The Challenge című reality-sorozat bemutatásra kész új évadát – emiatt a svéd TV4 elhalasztani kényszerünt annak korábban meghirdetett premierjét.

A produkciós cég munkatársai, akik a nevük elhallgatását kérték, a sajtónak elárulták, hogy a tévéműsor elveszett évada már nem állítható helyre.

A bamutatóig mindössze 5 hét volt hátra, eredetileg november 22-én indult volna el. Az egyik forrás szerint több száz napnyi munka lett az ördögé, az évad ismételt elkészítéséhez pedig emberek százainak munkájára lesz szükség.

Az incidenst a TV4 is megerősítette, azt viszont tagadta, hogy az AI állna a dolog mögött. A csatorna szóvivője kijelentette: „Azt a tájékoztatást kaptuk a produkciós csapattól, hogy egy technikai hiba miatt tűntek el a szerkesztett felvételek. Ez azt jelenti, hogy az egészet újra kell vágnunk.” Az illetékesek emellett azt is kiemelték, hogy a biztonság mentési rendszer meghibásodása jelentette a legnagyobb problémát.

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