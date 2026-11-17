Egyre kevésbé bíznak a profi befektetők a mesterséges intelligencia térnyerésével kapcsolatos ígéretekben, erre utal a techrészvények tőzsdei sorsa – idézi a Bank of America legfrissebb felmérésére támaszkodva a Bloomberg és nyomán a Portfolio.

Az alapkezelők úgy vélik, a vállalatok túl sokat költenek erre a területre.

A 461 milliárd dollárnyi vagyont kezelő 169 piaci szereplő megkérdezésével készült novemberi kutatás szerint a technológiai szektort felülsúlyozó alapkezelők nettó aránya a múlt havi 37 százalékról 12 százalékra zuhant. Ilyen drasztikus havi visszaesésre 2006 júniusa óta nem volt példa a piacon.

Michael Hartnett, a Bank of America vezető stratégája elemzésében rámutatott arra, hogy a befektetők határozott üzenetet küldenek a vállalatoknak a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kiadások felfüggesztése érdekében.

A felmérésben megszólaltatottak 52 százaléka arra számít, hogy a legnagyobb felhőszolgáltató technológiai óriások valamelyike a következő fél évben bejelenti a beruházási kiadások csökkentését.

A hatalmas AI-beruházások megtérülésével kapcsolatos kételyek a globális pénzpiacokat is megrázták. A technológiai papírok által dominált Nasdaq 100 index több mint 4 százalékot veszített az értékéből ebben a hónapban, amivel 2008 óta a legrosszabb novemberi teljesítménye felé tart, a félvezetőipari részvényeket tömörítő mutató pedig 27 százalékot zuhant október eleje óta.

A technológiai korrekció ellenére a befektetők nem tartanak attól, hogy a problémák a szélesebb gazdaságra is átterjednek.

A Bank of America által megkérdezett alapkezelők 36 százaléka a nemzetközi részvényektől várja a legjobb teljesítményt 2027-ben, amelyeket 24 százalékkal az amerikai részvények, 17 százalékkal pedig az arany követ a sorban.