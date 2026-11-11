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Panellakások loggiái egy panelház oldalában.
Nyitókép: Unsplash

Tovább lassul a lakásárak emelkedése

Infostart / MTI

Októberben mindössze 0,2 százalékkal emelkedtek a lakásárak országosan, Budapesten pedig lényegében harmadik hónapja stagnáltak az ingatlan.com legfrissebb lakásárindexe szerint. Országosan az éves drágulás a szeptemberi 8,2 százalékról 6,9 százalékra lassult, ami több mint kétéves mélypontot jelent. A fővárosban az éves áremelkedés üteme 1,8 százalékra csökkent, amire 2023 decembere óta nem volt példa – derül ki a ingatlanhirdetési portál szerdán kiadott legfrissebb elemzéséből.

Az eladásra kínált használt lakások és házak medián négyzetméterára Budapesten 1,4 millió forint volt november elején, lényegében ugyanannyi, mint egy évvel korábban. A legdrágább városrész továbbra is az V. kerület, ahol közel 2 millió forint a medián négyzetméterár. A legolcsóbbak közé sorolható még a XXI. és a XX. kerület, ahol egyaránt 1,03 millió forint körül alakul a medián négyzetméterár.

Az új építésű lakások árszintje magasabb: a fővárosi medián négyzetméterár 1,72 millió forint, ami 4,5 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit. A legdrágább a II. kerület 3,1 millió forintos medián négyzetméterárral.

A megyeszékhelyek közül a legnagyobb kínálattal rendelkező öt településen Debrecenben a használt lakásoknál és házaknál a medián 1,02 millió, Szegeden 960 ezer, Győrben 950 ezer, Pécsen 800 ezer, míg Nyíregyházán 790 ezer forint.

Az új építésű lakások kínálata alapján Debrecen, Győr, Szeged, Pécs és Székesfehérvár áll az első öt helyen. Ezekben a városokban rendre 1,38 millió, 1,28 millió, 1,39 millió, 1,14 millió és 1,17 millió forint a medián négyzetméterár.

Az októberi adatok már egy új piaci időszak kezdetét is jelzik. Az Otthon Start Program helyét a Wekerle Plusz Program veszi át, amely az új lakások esetében 3 százalékos, a használt ingatlanoknál pedig 5 százalékos fix kamatozású államilag támogatott hitellel ösztönözheti a vásárlásokat. A kamatelőny pedig az új építésű ingatlanok irányába tolhatja a keresletet – közölte az ingatlan.com ingatlanhirdetés portál.

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