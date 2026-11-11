Hatalmas az átalakulás Magyarországon

A KSH a koronavírus-járvány előtti utolsó év, 2019 adatait a 2024-es, valamint a 2025-ös mutatókkal összevetve vizsgálta, hogyan alakult át a magyar ipar termékportfóliója – ismertette a főosztályvezető.

Három kiemelt termékcsoport elemzése alapján Morva Attila elmondta: 2019-2025 között az autóipar nemcsak visszaesett, hanem alapvetően átalakult; miközben a közúti gépjárműgyártás súlya csökkent, a hibrid és elektromos járművek 2025-re már a termékértékesítés közel egyharmadát képviselték.

A számítógépgyártás jelentősen nőtt, az IT-eszközök árindexszel korrigált értékesítése 2019 és 2025 között csaknem megnégyszereződött. Az akkumulátoripar korábbi gyors felfutását 2025-ben visszaesés követte – jelezte a főosztályvezető.

A közúti gépjárműgyártás súlya az ipari termékértékesítésen belül 3 százalékponttal csökkent. Az autóipari értékesítés árindexszel korrigált értéke 2024-ben 8,6, 2025-ben 18,2 százalékkal maradt el a 2019-es szinttől. A visszaesés összhangban van a nemzetközti tendenciákkal.

Az autóipari termékportfólió jelentősen átalakult. Míg 2019-ben az értékesítés csaknem 99 százalékát a klasszikus hajtásláncú termékek adták, 2025-re a hibrid és elektromos járművek részaránya 32,4 százalékra nőtt, így megelőzte a benzines járművek 30,2 százalékos arányát. A dízeljárművek aránya ugyanebben az időszakban 16,7 százalékról 6,2 százalékra esett.

A számítógép- és IT-eszközgyártás súlya nőtt a legnagyobb mértékben az ipari termékértékesítésen belül tavaly. A növekedést szinte teljes egészében az adatfeldolgozó egységek segítették, 2019 és 2024 között 167,4, 2024 és 2025 között 158,5 indexponttal járultak hozzá a bővüléshez.

Az akkumulátorgyártás gyors felfutását 2025-ben visszaesés követte. Az ágazat pályáját a lítiumion-akkumulátorok határozták meg, 2019 és 2024 között 702,5 indexponttal járultak hozzá a növekedéshez, 2025-ben pedig 279,3 indexponttal a visszaeséshez.

Morva Attila kitért arra is, hogy miközben az ágazatok többsége veszített teljesítményéből, az élelmiszer-, ital- és dohánygyártás stagnált. Az export 17,4 százalékkal bővült, a belföldi értékesítés viszont 3,5 százalékkal csökkent 2019 és 2025 között. A legtöbb élelmiszeripari termékcsoportban elmaradt az érdemi növekedés.

A főosztályvezető beszámolt arról is, hogy a KSH tavaly novemberben megkezdte az ipari teljesítménystatisztika átfogó megújítását. Az új szemléletben az adatok pontossága mellett az is meghatározó, hogy gyorsabban jussanak el a felhasználókhoz, és az adatszolgáltatás kevesebb adminisztrációt jelentsen a vállalkozásoknak.