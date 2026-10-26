ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
367.75
usd:
328.36
bux:
142815.8
2026. október 26. hétfő Dömötör
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Csúnyán ráfizethet a hangzatos reklámjaira az Aldi

Infostart / MTI

Megtévesztő reklámkampány miatt kapott 123 millió forintos bírságot az Aldi, mert megalapozatlanul alkalmazta a „Legszélesebb választék!” és a „Legjobb akciók!” állításokat – tárta fel a Gazdasági Versenyhivatal (GVH).

A GVH tájékoztatása szerint a Magyarországon mintegy 200 bolttal rendelkező kiskereskedelmi vállalkozás a szlogenekkel olyan piacelsőségi állításokat tett közzé a kereskedelmi kommunikációjában, amelyek nem voltak kellően alátámasztva. A GVH Versenytanácsa emiatt 123 millió forint bírságot szabott ki a cégre, amely az eljárás megindítását követően felhagyott a kifogásolt gyakorlattal – írták.

Felidézték, hogy a versenyhivatal 2025 nyarán indított versenyfelügyeleti eljárást az Aldi Magyarország Élelmiszer Kereskedelmi Bt.-vel szemben, mert észlelte, hogy a cég 2025 márciusától a „Legszélesebb választék!” és a „Legjobb akciók!” állításokat alkalmazta a kereskedelmi kommunikációjában és a GVH gyanúja szerint ezek az állítások valótlan tartalmúak voltak.

Az Aldi a fenti állításokat a Nők Lapja Food Awards 2024. pályázaton a „Legjobb akciók!” és „Legszélesebb választék!” alkategóriákban több hónappal korábban elnyert 1. helyezésére alapozta, ez azonban nem igazolta objektív és tényszerű módon a piacelsőséget, tekintettel többek között arra, hogy az elismerés szubjektív közönségszavazáson alapult.

A GVH megállapította: a vizsgált reklámkampány üzenete az átlagfogyasztók értelmezésében azt jelentette, hogy az Aldi választéka objektíven a legszélesebb a versenytársakhoz képest, illetve, hogy neki vannak a legnagyobb kedvezményt nyújtó akciói, amelyet még díjjal is elismertek. Ez az üzenet tartalmát tekintve piacelsőségi állítás – mutat rá a döntésében a GVH Versenytanácsa.

A piacvezető pozíció állítása az áruk és szolgáltatások árának, minőségi és megbízhatósági szintjének lényeges mutatójaként szolgál a fogyasztók számára, ilyet a GVH Versenytanácsának álláspontja és a bírósági gyakorlat értelmében csak abban az esetben szabad állítani, ha a vállalkozás a hirdetés közzétételekor rendelkezik olyan objektív és időszerű adatokkal, amelyek ezt egyértelműen alátámasztják – ismertették.

Ebben az esetben önmagában már a Nők Lapja pályázatában is félrevezetőek voltak a „Legjobb akciók” és „Legszélesebb választék!” alkategória elnevezések, hiszen a pályázaton ezen alkategóriákban csak nagyon kevés vállalkozás indult és az elnyert díjak nem reprezentatív, hanem szubjektív véleményeken alapultak – húzták alá. Az Aldi a GVH eljárásának hatására egyébként abbahagyta a kifogásolt gyakorlatot és a reklámújságjait is módosította.

A GVH felhívta a vállalkozások figyelmét: piacelsőségi állításokat csak abban az esetben szabad alkalmazni, ha a vállalkozás a hirdetés közzétételekor rendelkezik olyan objektív adatokkal, amelyek ezt egyértelműen alátámasztják. A vállalkozások és a fogyasztók támogatása érdekében a GVH 2026 júliusában részletes tájékoztatót is közzé tett a piacelsőségi állítások jogszerű alkalmazásáról.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    Csúnyán ráfizethet a hangzatos reklámjaira az Aldi

bírság

kiskereskedelem

gvh

reklám

megtévesztés

aldi

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Bódis Gábor: Szerbiában a következő 72 óra lesz a legfontosabb, főleg a maffia és a titkosszolgálat miatt

Bódis Gábor: Szerbiában a következő 72 óra lesz a legfontosabb, főleg a maffia és a titkosszolgálat miatt

Hatalomváltás lesz Szerbiában, miután az Egyetemista Lista legyőzte Aleksandar Vucic választási szövetségét, pártját. Az új kormányra nehéz feladatok várnak, többek között az, hogy a titkosszolgálatot megtisztítsa a szervezetbe beépült maffiatagoktól – mondta az InfoRádióban Bódis Gábor Balkán-szakértő, részletezve, kik a választáson nyertes erők és hogy milyen viszonyban van és lehet később Szerbia az EU-val és Magyarországgal.
 

Hajnalig tartott a népünnepély Szerbiában, miután megbukott Aleksandar Vucic – videók

„Ismerős?” – Magyar Péter is üzent Szerbiáról

Így reagált az EU a szerbiai választási eredményekre

Gyengén szerepelt a magyar párt a szerbiai választásokon

A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)

A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat. Ezzel a pénzintézet bármikor és bárhol elérhetővé teszi az egyik leginkább népszerű öngondoskodási formát és annak előnyeit.
VIDEÓ
Miért bukott el 1956 – és miért nem veszett el? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Lesz-e valaha új otthona a Nemzeti Galériának? Baán László, Inforádió, Aréna
Miért áll napok óta lángokban Franciaország? Szűcs Anita, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.26. hétfő, 18:00
Németh Ferenc
Nyugat-Balkán-szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Váratlan fordulat a pénzintézeteknél: beérték a nyugati versenytársakat a régiós bankok

Váratlan fordulat a pénzintézeteknél: beérték a nyugati versenytársakat a régiós bankok

A kelet-közép-európai régió bankjai, köztük a magyar pénzintézetek már kiterjedten alkalmazzák a mesterséges intelligenciát (MI), elsősorban az ügyfélkapcsolatok és a termékfejlesztés területén – derül ki a Visa legújabb felméréséből. Bár a technológiát jelenleg leginkább a működési költségek csökkentésére és a hatékonyság növelésére használják, a jövőben a hangsúly a hitelezésre, a csalásmegelőzésre és a közvetlen ügyfélélmény javítására tolódhat át. November 10-én erről a témáról is szó lesz a Portfolio Banking Technology konferenciáján. Regisztráció és részletek itt!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újabb lakásfelújítási program jön Magyarországon: akár százmilliókat is kaphat egy társasház

Újabb lakásfelújítási program jön Magyarországon: akár százmilliókat is kaphat egy társasház

Akár 225 millió forintos támogatáshoz is juthatnak a társasházak a készülő Wekerle Plusz program keretében,

BBC
Business Sport Travel Science
Brazil's left-wing President Lula wins fourth term in surprise victory over Flávio Bolsonaro

Brazil's left-wing President Lula wins fourth term in surprise victory over Flávio Bolsonaro

Lula, 80, overturns the outcome from the first round of voting, but Bolsonaro calls the result "inexplicable" and refuses to concede.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 26. 07:24
Mi történik a világgazdasággal, ha a tudományos felfedezés szinte ingyenessé válik?
2026. október 26. 04:40
Mosolyog a traffipax, majd jön az 50 ezres csekk?
×
×