Soha nem volt még ilyen nyara Ferihegynek

Júliusban és augusztusban kétmilliónál is többen utaztak –a három nyári hónapban így összesen több mint 6,2 millió utas fordult meg a repülőtéren –, szeptemberben pedig még az iskolakezdés sem vetette vissza a szárnyaló utasforgalmat; az ősz nyitánya még a korábbi évek nyári hónapjait is túlszárnyalva 1 955 581 utast hozott.

Hangsúlyozták, hogy a növekedést a Budapest Airport diverzifikációra épülő járatfejlesztési stratégiája is támogatja, amelynek célja az új desztinációk bevonzása és a meglévő úti célokra repülő légitársaságok számának bővítése, a március végétől október végéig tartó szezonban 160 célállomás volt elérhető Budapestről, és a 24 új útvonal mindegyike népszerűnek bizonyult.

A Budapestről utazók körében a nyári hónapokban és szeptemberben az utazási lista első helyén London állt, slágerdesztináció volt Isztambul, Antalya és Frankfurt is. A beutazó forgalomban a legtöbb utas francia és olasz, illetve egyesült királyságbeli volt.

Az idei nyári menetrendi szezontól újra elérhetővé vált Philadelphia és Toronto, ennek köszönhetően a tengerentúli forgalom is látványosan bővült; több tízezerrel emelkedett az utasforgalom az Egyesült Államok, valamint Kanada felől, az American Airlines és az Air Canada gépei kiemelkedő kihasználtsággal közlekedtek. Az ázsiai közvetlen járatok a magas ülőhelyszám mellett is magas kihasználtságot értek el, Kínába 20 ezerrel, Dél-Koreába pedig 60 ezerrel több közvetlen szék volt elérhető - közölte a Budapest Airport.

Júniusban minden idők legerősebb havi cargo forgalmát regisztrálta a Budapest Airport, egyetlen hónap alatt 42 401 tonna árut kezelt, 21,2 százalékkal többet, mint 2025 júniusában. Júliusban új uniós szabályozás lépett életbe az Európai Unión kívülről érkező, magánszemélyek által vásárolt e-kereskedelmi árukra. A 150 eurónál alacsonyabb értékű csomagokra terméktípusonként 3 euró összegű vámterhet vezettek be. Ennek következtében az EU-n kívülről érkező alacsony értékű e-kereskedelemi árukra irányuló kereslet nemzetközi szinten visszaesett, amely a Budapest Airport által kezelt árumennyisége is hatással volt. Ugyanakkor szeptemberben ismét fellendülés figyelhető meg, a 29 761 tonna árut kezeltek, 8 százalékkal többet, mint augusztusban. Az idén szeptember végéig kezelt 320 107 tonna áru pedig éves szinten 4 százalékos növekedés.