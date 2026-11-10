Frontos hétnek nézünk elébe – videó

Frontos hétnek nézünk elébe, szombatig több helyen van esély kiadós mennyiségű esőre, több hullámban érkezik majd nedvességben igencsak gazdag légtömeg hozzánk. A legerősebb front pénteken jön majd, az szeles telet is hoz már.

Ami a közelebbi jövőt illeti, a felhő hajnalra csak olykor-olykor vékonyodott el, így nem is fagyott. Az éjszaka második felében a Dunántúl keleti felében, később a középső országrészben eredt el az eső, záporeső. (A kezdetben kevésbé felhős, fagyzugos helyeken természetesen fagyott.)

Sajnos ezen a napon már ónos esőre is lehet számítani, de a meghatározó az eső, aminek tartóssá válására kedden továbbra is számíhatunk, igaz, a csapadék súlypontja kelet, délkelet felé tolódik majd.

Általában 4-10 fok között lesz a csúcshőmérséklet, ennél melegebb csak délnyugaton lehet.

Ami a csapadék várható mennyiségét illeti, van esély jelentős mennyiségre, leginkább a Dunántúltól keletre, az Alföldön, 10 milliméternél több is eshet.

A folytatásban is marad tehát a borongós, szürke idő, de eleinte jelentősen erősödik a nappali felmelegedés még péntekig. Pénteken hatalmas csúcshőmérsékleti különbségről lehet majd hírt adni a nap folyamán.

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