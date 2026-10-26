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2026. október 26. hétfő Dömötör
24 óra Ukrajna
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Nyitókép: Getty Images/Vicki Smith

Kemény telet jövendöl Dömötör, azaz a néphagyomány

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Hideg széllel és csapadékkal érkezett (főleg korán reggel) Dömötör napja, ez pedig nem sok jót jelent a néphagyomány szerint.

Élénk, helyenként erős széllel és változékony időjárással telik a Dömötör-nap, amely a népi megfigyelések szerint a kemény tél előjele lehet.

A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint hétfőn a legtöbb helyen gyengén felhős, száraz idő várható, a kelet-északkeleti tájakon ugyanakkor tartósan borult maradhat az ég, ahol kora délutánig gyenge eső is előfordulhat.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 11 és 16 fok között alakul, a borúsabb vidékeken azonban 10 fok alatt maradhat a maximum.

Mindez azért érdekes, mert a népnyelvben Dömötör napja kiemelt jelentőséggel bír: a megfigyelések szerint az ezen a napon fújó hideg szél kemény, szigorú telet vetít előre.

A dátumhoz számos pásztorhagyomány is kötődik. A Kiskunságban például Dömötör napja előtt hajtották a nyájat a város alá, ahol a juhász átadta a jószágok őrzését a gazdának, hogy ezután megkezdhesse a neki kijáró háromnapos ünnepi mulatságot – emlékeztet a hagyományokra a 24.hu.

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