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A Meta és a Ray-Ban okosszemüvege, a beépített kamerával.
Nyitókép: Pexels

Használói után is titokban kémkedett a Meta okosszemüvege

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A Ray-Ban Metal okosszemüvegek egy hiba miatt anélkül is lehallgatták és szöveges leiratot készítettek a környezetükben zajló privát beszélgetésekről, hogy a tulajdonosuk erre engedélyt adott volna.

Az elmúlt napokban valósággá vált a viselhető technológiákat övező egyik legnagyobb félelem: több felhasználó is arról számolt be, hogy a Meta és a Ray-Ban együttműködéséből született okosszemüvegük a tudtuk és jóváhagyásuk nélkül rögzítette a magánbeszélgetéseiket – írja az Ars Technica beszámolója nyomán az Index.

A szoftverhiba miatt a készülék még az aktivációs kulcsszót („Hey, Meta”) sem várta meg, ráadásul

olyan esetekben is elindult a hangrögzítés, amikor a tulajdonos kifejezetten letiltotta a parancsszó nélküli automatikus figyelést.

Először a közösségi oldalakon figyeltek fel a rendellenes működésre: egy érintett felhasználó a Redditen részletesen dokumentálta, hogy a háztartásában lévő három különböző Ray-Ban Meta szemüveg mindegyike önálló életre kelt egy nemrég kiadott firmware-frissítés után, és

az eszközök nem csupán lehallgatták a beszélgetéseket, de a hangfájlokat és a belőlük generált szöveges leiratokat közvetlenül elmentették a Meta AI alkalmazás előzményei közé.

A Meta szűkszavúan reagált az ezzel kapcsolatos megkeresésekre, leszögezve, hogy a hibát elhárították, a felhasználók pedig a beállításokban bármikor áttekinthetik és törölhetik a hangnaplókat. A hivatalos válasz azonban korántsem oszlatta el a kételyeket. A vállalat ugyanis nem árulta el, hogy pontosan mi idézte elő az engedély nélküli adatgyűjtést, valóban egy hibás frissítés állt-e a háttérben, és ami a legfontosabb: globálisan hány ezer vagy millió felhasználót érinthetett a kéretlen lehallgatás.

Korábban a Meta igyekezett megnyugtatni a közvéleményt, hogy egy LED-fényforrás jelzi, ha a szemüveg éppen rögzít, a mostani anomália alapján a rendszer még a viselő szándékai nélkül, tisztán szoftveres tévedésből is súlyos jogsértést követhet el.

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