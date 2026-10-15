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Fiatal nő áll a Hősök tere mellett található Zielinski hídon a Városligetben.
Nyitókép: Getty Images/bowie15

Jégdarazápor és égzengés is jöhet, miközben máshol kisüt a nap

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A Kárpát-medence továbbra is anticiklon peremén helyezkedik el, azonban tőlünk keletre egy hidegcsepp is örvénylik majd, ennek hatására a keleti tájakon felhősebb időre, néhol gyenge csapadékra is van kilátás.

Fokozatosan csökken a magasszintű felhőzet, ugyanakkor hazánk középső és keleti tájain, illetve kisebb körzetekben másutt is időszakosan felhősebb lehet az ég, majd délutántól sokfelé csökken a felhőzet.

Néhol – főként északkeleten, keleten – kisebb zápor, jégdarazápor előfordulhat, Szabolcsban akár az ég is megdörrenhet. Az északi, északnyugati szél többfelé megélénkül. A délutáni órákra 13 és 19 fok közé melegszik fel a levegő – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

A következő napokban sem lesz lényeges változás a hőmérsékletben, illetve az időjárásunkban; főként az ország keleti részében számíthatunk felhősebb időjárásra, néhol akár csapadéktevékenységre, míg nyugaton több napsütés várható.

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