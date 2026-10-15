Jégdarazápor és égzengés is jöhet, miközben máshol kisüt a nap

Fokozatosan csökken a magasszintű felhőzet, ugyanakkor hazánk középső és keleti tájain, illetve kisebb körzetekben másutt is időszakosan felhősebb lehet az ég, majd délutántól sokfelé csökken a felhőzet.

Néhol – főként északkeleten, keleten – kisebb zápor, jégdarazápor előfordulhat, Szabolcsban akár az ég is megdörrenhet. Az északi, északnyugati szél többfelé megélénkül. A délutáni órákra 13 és 19 fok közé melegszik fel a levegő – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

A következő napokban sem lesz lényeges változás a hőmérsékletben, illetve az időjárásunkban; főként az ország keleti részében számíthatunk felhősebb időjárásra, néhol akár csapadéktevékenységre, míg nyugaton több napsütés várható.