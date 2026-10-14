Domináltak a kínaiak a 19. Szudoku-világbajnokságon, magyar bronzérem is született

Egyéniben egy 22 éves kínai versenyző nyerte a 19. Szudoku-világbajnokságot az indiai Kolkatában, a csapatversenyben ismét a kínai válogatott győzött, míg az 50 éven felüliek kategóriájában Madarassy Pál a harmadik helyet szerezte meg – közölte Kasparek Éva, a Rejtvényfejtők Országos Egyesületének (ROE) elnöke szerdán.

A World Puzzle Federation (Rejtvény Világszövetség) kétnapos versenyén 32 ország 153 versenyzője indult. A tíz egyéni és öt csapatforduló alatt összesen több mint 125 rejtvényen keresztül mérkőztek meg egymással a résztvevők.

A versenyre kilencfős magyar delegáció utazott. A csapat vázát – többfordulós válogatóverseny eredményeként – a tavalyi egri világbajnokság szervezői-rejtvénykészítői alkotják, akik idén újra a versenyzői oldalon vesznek részt. Kasparek Éva tájékoztatása szerint

az egyéni versenyt a kínai Ming Letian nyerte, a dobogóra rajta kívül egy kínai és japán játékos állhatott fel, a legjobb magyar, Gyimesi Zoltán a 22. lett.

A csapatversenyben a kínai válogatott fölényesen védte meg világbajnoki címét az amerikai és a japán csapat előtt. A magyar válogatottnak az egyik csapatfordulóban sikerült mindenkit maga mögé utasítania, de összesítésében így is csak a 11. helyen végeztek, a csapat tagjai Gyimesi Zoltán, Madarassy Pál, Kovács Benedek és Herke György voltak.

Az 50 éven felüliek egyéni versenyében azonban szép magyar siker született: bronzérmet nyert Madarassy Pál, aki Magyarország egyetlen rejtvényfejtő-világbajnoka, és még 2007-ben szerezte meg a bajnoki címet.

A tájékoztatás szerint a rejtvények között a jól ismert klasszikus szudokukon kívül változatos variációk is megjelentek.

Az egyik csapatfordulóban például a játékosoknak bekötött szemmel, vakon kellett rejtvényt fejteniük, amelynek az alapja az indiai mitológia egyik alakja, Gandhári, aki Dhritaráshtra vak király feleségeként szeretete és tisztelete jeléül élete végéig bekötötte a szemét, hogy átérezhesse férje fájdalmát.

Ahhoz, hogy a résztvevők is átérezhessék az áhítatos királyné áldozatának súlyát, ebben a csapatfordulóban bekötött szemmel kellett megoldaniuk egy 6x6-os szudokut, ahol a számjegyeket a dominókról ismert, itt térben kitapintható pöttyök szimbolizálták, és a játékosoknak a hiányzó számokat is ilyen, a papírlapról kidomborodó pöttyökkel kellett megadniuk.

Kasparek Éva elmondta: a versenysorozat csütörtökön a logikai rejtvények világbajnokságával folytatódik, amelyen három napon keresztül fejtenek a versenyzők változatos rejtvényeket.

A következő világbajnokságot október 24-31. között a franciaországi Nantes-ban rendezik meg, amelyre a válogatóversenyt tavasszal írja ki a Rejtvényfejtők Országos Egyesülete.