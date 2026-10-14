ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.05
usd:
326.38
bux:
143485.08
2026. október 14. szerda Helén
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy kitöltött szudoku-feladvány.
Nyitókép: Unsplash

Domináltak a kínaiak a 19. Szudoku-világbajnokságon, magyar bronzérem is született

Infostart / MTI

A nemzetközi megmérettetésen Magyarország egyetlen rejtvényfejtő-világbajnoka, Madarassy Pál ért el dobogós helyet az ötven éven felüliek kategóriájában.

Egyéniben egy 22 éves kínai versenyző nyerte a 19. Szudoku-világbajnokságot az indiai Kolkatában, a csapatversenyben ismét a kínai válogatott győzött, míg az 50 éven felüliek kategóriájában Madarassy Pál a harmadik helyet szerezte meg – közölte Kasparek Éva, a Rejtvényfejtők Országos Egyesületének (ROE) elnöke szerdán.

A World Puzzle Federation (Rejtvény Világszövetség) kétnapos versenyén 32 ország 153 versenyzője indult. A tíz egyéni és öt csapatforduló alatt összesen több mint 125 rejtvényen keresztül mérkőztek meg egymással a résztvevők.

A versenyre kilencfős magyar delegáció utazott. A csapat vázát – többfordulós válogatóverseny eredményeként – a tavalyi egri világbajnokság szervezői-rejtvénykészítői alkotják, akik idén újra a versenyzői oldalon vesznek részt. Kasparek Éva tájékoztatása szerint

az egyéni versenyt a kínai Ming Letian nyerte, a dobogóra rajta kívül egy kínai és japán játékos állhatott fel, a legjobb magyar, Gyimesi Zoltán a 22. lett.

A csapatversenyben a kínai válogatott fölényesen védte meg világbajnoki címét az amerikai és a japán csapat előtt. A magyar válogatottnak az egyik csapatfordulóban sikerült mindenkit maga mögé utasítania, de összesítésében így is csak a 11. helyen végeztek, a csapat tagjai Gyimesi Zoltán, Madarassy Pál, Kovács Benedek és Herke György voltak.

Az 50 éven felüliek egyéni versenyében azonban szép magyar siker született: bronzérmet nyert Madarassy Pál, aki Magyarország egyetlen rejtvényfejtő-világbajnoka, és még 2007-ben szerezte meg a bajnoki címet.

A tájékoztatás szerint a rejtvények között a jól ismert klasszikus szudokukon kívül változatos variációk is megjelentek.

Az egyik csapatfordulóban például a játékosoknak bekötött szemmel, vakon kellett rejtvényt fejteniük, amelynek az alapja az indiai mitológia egyik alakja, Gandhári, aki Dhritaráshtra vak király feleségeként szeretete és tisztelete jeléül élete végéig bekötötte a szemét, hogy átérezhesse férje fájdalmát.

Ahhoz, hogy a résztvevők is átérezhessék az áhítatos királyné áldozatának súlyát, ebben a csapatfordulóban bekötött szemmel kellett megoldaniuk egy 6x6-os szudokut, ahol a számjegyeket a dominókról ismert, itt térben kitapintható pöttyök szimbolizálták, és a játékosoknak a hiányzó számokat is ilyen, a papírlapról kidomborodó pöttyökkel kellett megadniuk.

Kasparek Éva elmondta: a versenysorozat csütörtökön a logikai rejtvények világbajnokságával folytatódik, amelyen három napon keresztül fejtenek a versenyzők változatos rejtvényeket.

A következő világbajnokságot október 24-31. között a franciaországi Nantes-ban rendezik meg, amelyre a válogatóversenyt tavasszal írja ki a Rejtvényfejtők Országos Egyesülete.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Életmód    Domináltak a kínaiak a 19. Szudoku-világbajnokságon, magyar bronzérem is született

bajnokság

bajnok

eredmény

bronzérem

rejtvény

szudoku

logika

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Varga Mihály jegybankelnök a palamentben: vagyonmentésre irányuló lépéseket tettünk

Varga Mihály jegybankelnök a palamentben: vagyonmentésre irányuló lépéseket tettünk

A Magyar Nemzeti Bank vagyonmentési programjának keretében már több mint 100 milliárd forint elvesztését sikerült megakadályozni – mondta Varga Mihály, a jegybank elnöke az MNB 2025-ös beszámolójának parlamenti vitájában.
 

Kapitány István cáfolt: „egyetlen dologról mondtam le: a fizetésemről”

Végleg lezárult a december 24-ét övező vita, biztosan szabad lesz már idén is

Forsthoffer Ágnest támadás érte

Megkongatták a vészharangot a Tisza-kormány tervezete miatt a kereskedők

VIDEÓ
Cserben hagyta a különalkuval Budapest a többi várost? Cser-Palkovics András, Inforádió, Aréna
MMA - Közgyűlés után és átvilágítás előtt. Turi Attila, Inforádió, Aréna
Mit hoz és mit visz a vagyonadó? Butor Gábor és Fajcsák Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.15. csütörtök, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Eséssel zártak az amerikai tőzsdék

Eséssel zártak az amerikai tőzsdék

A vártnál magasabb amerikai inflációs adat borzolja fel ma a kedélyeket a tőzsdéken: szeptemberben 3,7 százalékra gyorsult az áremelkedés, miközben a maginfláció 2,6 százalékra emelkedett, mindkét mutató meghaladta az elemzői várakozásokat. A közlés után esni kezdtek az amerikai részvényindexek, és az arany is gyengült, a befektetők ugyanis ismét nagyobb esélyt látnak arra, hogy a Fed akár már októberben újabb kamatemelésre kényszerülhet. Eközben a harmadik negyedéves gyorsjelentési szezon is felpörgött, a nagybankok eredményei mellett pedig továbbra is az AI-szektor körüli aggodalmak és az iráni konfliktus fejleményei mozgatják a piacokat. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kerti hortenzia metszése ősszel, hortenzia ültetése ősszel: így gondoskodj most a jövő évi virágzásról

Kerti hortenzia metszése ősszel, hortenzia ültetése ősszel: így gondoskodj most a jövő évi virágzásról

Mikor és hogyan történjen a kerti hortenzia metszése ősszel? Mutatjuk az őszi ültetés, gondozás és téliesítés legfontosabb lépéseit.

BBC
Business Sport Travel Science
Starlink restrictions in Ukraine war linked to political situation, Zelensky aide says

Starlink restrictions in Ukraine war linked to political situation, Zelensky aide says

Elon Musk's system allows Kyiv to protect Ukrainian skies and effectively guide drones to Russian targets.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 14. 05:00
0 az alja, 19 a teteje, mi az? – Időjárás
2026. október 11. 17:31
Kiss Róbert Richárd: Dél-Európában már megváltoztak a szokások, ezt Magyarországon is meg kellene ugrani
×
×