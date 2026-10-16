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Rendőrségi közúti ellenõrzés Debrecenben 2026. június 15-én. Egyhetes országos közúti ellenőrzést tart június 15-tõl a rendõrség. A ROADPOL Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) éves ellenõrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedõ jármûvezetők kiszűrésére.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Gyanús lett ez a rendszám a rendőröknek, alaposan beletrafáltak

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Az ellenőrzés során kiderült, hogy sem az autónak, sem pedig a sofőrnek nem lett volna semmi keresnivalója az utakon.

A Győri Rendőrkapitányság járőrei október 14-én az esti órákban vontak közlekedésrendészeti ellenőrzés alá egy ideiglenes rendszámtáblával ellátott személygépkocsit, illetve annak vezetőjét és utasát – írja beszámolójában a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság.

Az intézkedés során megállapítást nyert, hogy a gépkocsi eredeti hatósági jelzése nem azonos az ellenőrzéskor tapasztalttal, illetve a jármű hivatalból ki van vonva, műszaki érvényesség lejárt, továbbá kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással sem rendelkezik.

A rendőrök számára feltűnt, hogy a vezető és utasa kommunikációja zavart, illetve pupilláik is tágak. A jármű jobb első ülés mögötti részén, egy alufóliába csomagolt kristályos anyagmaradványt is találtak. A személyek elismerték, hogy az intézkedést megelőző napokban kábítószert fogyasztottak, amelyet a velük szemben alkalmazott gyorsteszt is igazolt.

A jármű vezetőjét és utasát is előállították, velük szemben a Győri Rendőrkapitányság büntetőeljárást folytat.

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