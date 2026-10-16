Gyanús lett ez a rendszám a rendőröknek, alaposan beletrafáltak

A Győri Rendőrkapitányság járőrei október 14-én az esti órákban vontak közlekedésrendészeti ellenőrzés alá egy ideiglenes rendszámtáblával ellátott személygépkocsit, illetve annak vezetőjét és utasát – írja beszámolójában a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság.

Az intézkedés során megállapítást nyert, hogy a gépkocsi eredeti hatósági jelzése nem azonos az ellenőrzéskor tapasztalttal, illetve a jármű hivatalból ki van vonva, műszaki érvényesség lejárt, továbbá kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással sem rendelkezik.

A rendőrök számára feltűnt, hogy a vezető és utasa kommunikációja zavart, illetve pupilláik is tágak. A jármű jobb első ülés mögötti részén, egy alufóliába csomagolt kristályos anyagmaradványt is találtak. A személyek elismerték, hogy az intézkedést megelőző napokban kábítószert fogyasztottak, amelyet a velük szemben alkalmazott gyorsteszt is igazolt.

A jármű vezetőjét és utasát is előállították, velük szemben a Győri Rendőrkapitányság büntetőeljárást folytat.