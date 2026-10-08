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A bekötött szemű igazságszolgáltatás istennőjének portréja Themis.
Nyitókép: Pexels.com

Több milliárd forintos áfacsalási ügyre derült fény, tíz ember ellen emeltek vádat

Infostart / MTI

A külföldről élelmiszereket importáló, majd azokkal idehaza kereskedő férfi valóságos bűnszervezetet hozott létre szakértőkkel, beszervezett családtagokkal.

Vádat emelt az ügyészség kétmilliárd forintot is meghaladó vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalások és a hozzájuk kapcsolódó bűncselekmények miatt tíz emberrel, köztük egy adószakértővel szemben – közölte a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség csütörtökön.

A közlemény szerint egy szombathelyi férfi – az ügy elsőrendű vádlottja – 2021 januárjától 2024 márciusáig szójadarával és fagyasztott, sózott csirkemellel kereskedett. A férfi a termékeket különböző Európai Uniós tagállamokból vásárolta, majd magyarországi cégeknek és egyéni vállalkozóknak értékesítette.

Azért, hogy az általa irányított, a belföldi értékesítést végző cégek az áfafizetési kötelezettséget elkerüljék, a férfi és társai a külföldi beszerzés és a belföldi értékesítés közé fiktív értékesítéseket igazoló számlázási láncokat illesztettek be. A cégek ügyvezetői csupán névlegesen bejegyzett személyek voltak, a cégeket valójában a szombathelyi férfi irányította.

A számlázási lánc legalján elhelyezkedő gazdasági társaságok az áfa-bevallási kötelezettségüknek nem, vagy csak késedelmesen tettek eleget, de a bevallott adót ilyenkor sem fizették meg

– írták. A szombathelyi férfi a csalásba bevonta az öccsét is, aki a kereskedelemi folyamatokhoz kapcsolódó adminisztrációs, irodai feladatokat végezte. A testvér mellett a vádlottat egy adószakértő is segítette, akinek elsődleges feladata a számlázási rendszer zavartalan működtetésének biztosítása volt.

A szombathelyi férfi a tettével másfél milliárd forintot is meghaladó vagyoni hátrányt okozott a magyar költségvetésnek.

Az ügyészség szerint a férfi vevőinek egyike, egy ceglédi férfi tudomással bírt arról, hogy az elsőrendű vádlott a szójadarát az Európai Unió területéről szerezte be, de azokat egy vagy több cégen keresztül átszámlázta, és így a terméket a külföldi beszerzési árnál alacsonyabb értékesítési áron értékesítette részére. A ceglédi férfi a cégével 666 millió forintos vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek – fűzték hozzá.

A férfi továbbá az irányítása alatt álló gazdasági társaságok vagyonából közel 260 millió forintot a cégek bankszámláiról a saját céljaira utaltatott át.

A nyomozás lezárásaként a főügyészség tíz emberrel szemben emelt vádat: az elsőrendű vádlottat kétrendbeli – ebből egy esetben bűnsegédként elkövetett – különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen és bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás bűntettével, üzletszerűen elkövetett vesztegetés bűntettével, különösen nagy értékre elkövetett sikkasztás bűntettével, közokirat-hamisítás bűntettével és harminckétrendbeli – ebből egy esetben bűnsegédként – folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználás vétségével vádolja.

A vádlottak bűnösségéről a Kecskeméti Törvényszék fog dönteni – áll a közleményben.

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Kezdőlap    Bűnügyek    Több milliárd forintos áfacsalási ügyre derült fény, tíz ember ellen emeltek vádat

mezőgazdaság

áfacsalás

ügyészség

bűnszervezet

illegális kereskedelem

bács-kiskun megye

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