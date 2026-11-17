Baka András köztársasági elnök hétfői hatállyal visszavonta a Sándor-palota hivatalvezetőjének megbízatását. Timár István Szilveszter jogviszonya közös megegyezéssel szűnt meg – derül ki a Magyar Közlönyben is közzétett határozatból, amelyet a hvg.hu foglal össze.

Timár István Szilvesztert Sulyok Tamás nevezte ki 2024 novemberében, előtte főhadnagyként a Honvédelmi Minisztérium igazgatási és jogi képviseleti főosztályán dolgozott. Baka András egyik első államfői döntése volt, hogy 2026. augusztus 19-i hatállyal kinevezte Timár István Szilvesztert a Sándor-palota hivatalvezetőjévé, visszavonva Sulyok Tamás határozatát, amely Timárt főigazgatóvá nevezte ki.

A Sándor-palota szervezeti és működési szabályzata szerint a hivatalvezető képviseli az elnöki hivatalt, ő felel a Sándor-palota jogszerű és hatékony működéséért. Egyebek mellett ő köti meg a munkaszerződéseket, állapítja meg a hivatal alaplétszámát, előkészítő, valamint véleményező szakmai anyagokat készít.