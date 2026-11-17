Kedden ismét erősen felhős vagy borult égre számíthatunk.

Kedd délelőtt az északi országrészben fordulhat elő újabb gyenge csapadék, majd késő délutánól, estétől egyre kiterjedtebb esőzés várható.

Hajnaltól több helyen megélénkül, hazánk déli felén megerősödik a déli, délnyugati szél, amit helyenként nyugaton, délnyugaton egy-egy viharos lökés kísérhet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 0 és +6 fok között alakul, de északkeleten és az északnyugati, nyugati határvidéken néhol gyengén fagyhat.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 11 és 17 fok között valószínű, azonban északkeleten és néhol az északnyugati határvidéken ennél alacsonyabb értékeket is mérhetünk.