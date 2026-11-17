A 20.45-kor kezdődő mérkőzés előtt, várhatóan 18 órától 23.50-ig lezárják a Dózsa György utat a Thököly út és a Kerepesi út között, az Ifjúság útját a Dózsa György út és a Stefánia út között, a Verseny utcát teljes hosszúságban, valamint az Istvánmezei utat. A mérkőzés befejezése után, várhatóan 22.20 és 23.20 között lezárják a Stefánia utat is a Hungária körút és a Thököly út között – írták.

A lezárások miatt 18 órától a 30-as autóbusz mindkét irányban a Thököly út–Dózsa György út útvonalon közlekedik, nem érinti a Verseny utcai megállót. A 75-ös és a 77-es trolibuszra a Puskás Ferenc Stadionnál csak a Hungária körúton, a Kerepesi út előtti trolivégállomáson vagy a 901-es busz Óbuda irányú megállóhelyén lehet felszállni.

A Stefánia út lezárása miatt 22.20 és 23.20 között a a 75-ös trolibusz a Thököly út–Hungária körút útvonalon közlekedik, az Egressy út/Stefánia út és a Szobránc köz megállókat nem érinti. A 77-es trolibusz az Egressy út és a Puskás Ferenc stadion között a Hungária körúton közlekedik, az Egressy út/Stefánia út és a Szobránc köz megállókat nem érinti.

A BKK azt írta, hogy a Puskás Arénát közösségi közlekedéssel érdemes megközelíteni, mert a stadionnál korlátozottak a parkolási lehetőségek. A társaság elsősorban a megszokottnál gyakrabban induló kötöttpályás közlekedési eszközök – a 2-es és az 4-es metró, valamint az 1-es villamos – igénybevételét javasolja.

A stadion megközelítéséhez a Puskás Ferenc Aréna metróállomáson a Dózsa György úti kijáratot érdemes választani. Gyalog a stadion nemcsak a Puskás Ferenc Stadion metróállomástól, hanem hasonló eljutási idővel a Keleti pályaudvartól a Verseny utcán át is megközelíthető – olvasható a közleményben.