A H5-ös HÉV Aquincum és a Batthyány tér között nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótló autóbusszal utazhatnak – közölte a BKK Info.
Baleset miatt nem jár a HÉV
Baleset történt a Szentendrei úton a kaszásdűlői HÉV-átjáróban, ezért nem jár a szentendrei HÉV, pótlóbuszok viszik az utasokat.
Mától háromnapos ülésen tárgyalja a 2027-es költségvetést a parlament
Seszták Miklós-ügy: az NVVH tudta, hova kell menni az elásott pénzért
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Megtámadták Moszkvát, nappallá vált az éjszaka az Azovi-tenger közelében - Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn
Vasárnap délután 5 és hétfő reggel 8 óra között mintegy 600, a Moszkvai régió felé tartó ukrán drónt lőtt le az orosz légvédelem - közölte Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere. Szobjanyin szerint a pilóta nélküli repülőszerkezetek nagy részét a fővárostól messze, 191-et pedig Moszkva közelében semlegesítettek. Online beszámolók szerint mára virradóra ukrán drónok támadták meg Azov város olajlétesítményeit Oroszország Rosztovi területén, a helyszínen hatalmas lángok csaptak fel. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legutóbbi fejleményeivel.
Komoly balesettel indult a hét Budapesten: autóval koccant a HÉV – ezen a vonalon módosult a közlekedés
A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a kimaradt szakaszon a HÉV helyett pótló autóbusszal lehet utazni.
Yemeni forces' retreat leaves Houthis in control of key Red Sea waterway
Saudi-backed forces say they are moving troops from the Bab al-Mandab Strait to defend the interim capital Aden.