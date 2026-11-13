Tanács Zoltán: az űrkutatásból gazdasági fejlődésnek kell következnie

Tanács Zoltán köszöntőjében arról beszélt, a korábbi, „összeszerelő üzem típusú gondolkodás" helyett az új kormánynak egyértelmű szándéka, hogy Magyarország olyan országgá váljon, amelyben „a tudás tényleg hatalom", az innováció, a magas hozzáadott értékű termelés és szolgáltatások nyújtása pedig valódi érték. Az alapfokú oktatástól kezdve kreatív, kíváncsi generációk nevelése a cél – tette hozzá.

Azt is elmondta, hogy a HUNOR program lezárását követően új űrstratégia, valamint űrtörvény, űrügynökség, a planetárium megnyitása, valamint egy tudományos központ szerepel a terveik között.

Az űrügynökség létrehozása kapcsán közölte: az űrkutatás nem luxus, hanem egy olyan kiterjesztett tevékenységi területe az emberiségnek, amely a mindennapjainkra is hat, elég például a műholdak szerepére gondolni. Emellett jó üzleti lehetőség is, hiszen az űripar az egyik leggyorsabban, legstabilabban fejlődő, legreziliensebb iparág – fűzte hozzá.

Fontos feladatnak nevezte, hogy egészen a gyerekkortól kezdve kedvet csináljanak ehhez a területhez, ebben szerinte szerepet játszhat a planetárium és egy majdani tudományos központ is.

Arra is kitért, hogy a fiatalok tudományos karrierjét pályázati rendszerrel és különféle programokkal fogják támogatni, a tudományos közösségnek pedig fontos kommunikációs szerepe megértetni a társadalommal, hogy az űrkutatásból mindannyian profitálhatnak.

Kapu Tibor kutatóűrhajós, a HUNOR program vezetője azt mondta, csapatával együtt az űrstratégia, az űrtörvény és az űrügynökség tervein dolgoznak.

Magyarország nemzeti űrstratégiáját 2021-ben fogadták el, és öt év alatt sokat változott ez a gyorsan fejlődő iparág, amire reagálni kell - jelentette ki, jelezve: jelenleg összegyűjtik azokat a témaköröket, amelyekben Magyarország már most is erős vagy pedig azzá kellene válnia, továbbá zászlóshajóprojektek létrehozásán dolgoznak.

Arra is kitért, hogy szorosabb együttműködésre törekszenek a V4-es országokkal és erősítenék a magyar űrkutatás európai integrációját. Tájékoztatása szerint a magyar űrügynökség pályázati rendszerrel motiválja majd a cégeket, és bölcsője lehet az emberes űrrepülésnek is, aminek köszönhetően hasznosulhat majd a HUNOR program munkatársainak mindazon tudása, amit az Axiom Mission 4 (Ax-4) űrmisszió kapcsán sajátítottak el.

Az NKE, az Eötvös József Kutatóközpont (EJKK) Távközlési Légi- és Világűrjogi Kutatóintézete (TLVKI) és a Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) rendezésében tartott konferencián köszöntőt mondott Boldizsár Gábor tudományos rektorhelyettes (NKE), a rendezvényt pedig Kovács Kálmán, a MANT elnöke nyitotta meg.