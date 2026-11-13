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mezőgazdaság arárium földművelés
Nyitókép: Pixabay

Földtörvény-módosítás: az agrárminiszter bejelentette, kinek szól a változás

Infostart / InfoRádió

Három ponton módosítaná a földszabályozást a kormány: könnyítené a károsult gazdák bérletidíj-fizetését, változtatna a földvásárlás feltételein, és szigorítaná a termőföld védelmét. Papp Zsolt fideszes országgyűlési képviselő a fizetési könnyítést pozitívnak tartja, de több részlet tisztázását várja.

Az elemi kárt szenvedett gazdák sokszor még nem tudják, mekkora bérleti díjmérséklésre jogosultak, amikor már fizetniük kellene. Ezen változtatna a kormány – mondta a közösségi oldalára feltöltött videóban Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter.

„A készülő szabályozás szerint ha december 31-ig még nem állapítható meg a haszonbérmérséklés pontos mértéke, a gazdálkodónak elegendő a szerződésben meghatározott haszonbérleti díj 50 százalékát megfizetnie.”

„A fennmaradó összeggel később, a tényleges kedvezmény mértékének ismeretében számolnak el a felek”

– jelentette be a tárcavezető. Ez azonban nem automatikus díjfelezés. A kedvezmény feltételei nem változnának, csak a fizetés és az elszámolás rendje.

Papp Zsolt fideszes országgyűlési képviselő az InfoRádióban pozitívan értékelte a könnyítést, de szerinte a határidőkkel kapcsolatban maradtak nyitott kérdések. A képviselő szerint fontos tisztázni, hogy ha a kárenyhítési határozat nem érkezik be, akkor a megfizetés határidejét hogyan kell majd értelmezni, hiszen számos bérleti szerződés az októberi-novemberi bérleti díj megfizetésével köttetett meg. Hozzátette, a törvénymódosítás vélhetően kicsúszik ebből a határidőből.

A földvásárlásnál egy korábbi szabályt vonna vissza a kormány, Bóna Szabolcs ezt a spekuláció visszaszorításával indokolta. Mint mondta, az előző kormány 2024. decemberében bevezetett egy szabályt, ami lehetővé tette, hogy az adott földterületet megvásárló magánszemély „saját használata” bérbeadás révén is teljesülhessen. Elmondása szerint azonban

ezzel spekulatív földvásárlók is élhettek, így ezt a szabályt a Tisza-kormány 2027. január 1-től megszünteti, és visszaállítja a tényleges földművelők elsőbbségét.

Papp Zsolt a korábbi módosítást vitatottnak nevezte, az új szabályozásról pedig további egyeztetést sürgetett. A harmadik változtatás a termőföldet igénybe vevő kiemelt beruházásokat érintené. A miniszter bejelentése szerint a beruházóknak az elvont föld minőségétől függően kétszer vagy háromszor akkora, korábbi honvédségi terület mentesítéséről kellene gondoskodniuk. A képviselő szerint a védelem mellett a fejlesztések terheit is mérlegelni kell.

Kijelentette: támogatják, hogy a földet minden körülmények között meg kell óvni, hiszen a hazai agrárium legnagyobb értéke a kiváló minőségű termőföld-készlet. Támogatják továbbá azt is, hogy főként a barnamezős beruházások kerüljenek előtérbe. Hozzátette azonban, hogy

a frakció szerint mindez nem mehet egy-egy komoly beruházás, fejlesztés megvalósulásának rovására, nem róhat adminisztratív vagy anyagi többletterhet rájuk.

A kormány 2027-ben tervezi a földtörvény átfogó felülvizsgálatát. Papp Zsolt szerint ennek során meg kell őrizni a föld magyar tulajdonát, valamint a kisebb gazdaságok és a fiatal gazdálkodók földhöz jutási lehetőségét.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Janovitz Bálint készítette.

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Kezdőlap    Belföld    Földtörvény-módosítás: az agrárminiszter bejelentette, kinek szól a változás

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bóna szabolcs

agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter

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