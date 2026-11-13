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Nyitókép: MTI Fotószerkesztõség/Bruzák Noémi

Fidesz: a Tempus Közalapítvány mindig a jogszabályok betartásával működött

Infostart / MTI

A Tempus Közalapítvány mindig a jogszabályok betartásával működött – reagált a Fidesz-frakció pénteken arra, hogy a közalapítvány gazdálkodásának átvilágítása után hivatali visszaélés, hűtlen kezelés és költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tett az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium (OGYM).

A frakció az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: „egyértelmű, hogy nem volt, és úgy tűnik, még most sincs" Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter, valamint Varga-Bajusz Veronika korábbi felsőoktatásért felelős államtitkár ellen „komolyan vehető bizonyíték, hiszen még most is gyártják a koholt vádakat ellenük", a minisztérium most a Tempus Közalapítvány gazdálkodásával kapcsolatban tett feljelentést.

„A Tempus Közalapítvány mindig a jogszabályok betartásával működött. Az Erasmus- és később a Pannónia Ösztöndíjprogram esetében fizikai képtelenségnek minősül a pénzek helytelen felhasználása és kiosztása, ugyanis a szervezet soha nem rendelkezett ezen pénzek felett. Mind az Erasmus-, mind a Pannónia-programok koordinálása zökkenőmentesen zajlott" – közölte a frakció. Hozzátették: nem tudnak fiatalról, "aki nem kapta volna meg a pénzét, vagy esetleg ellehetetlenült volna a kiutazása a Tempus munkájának következtében".

Megjegyezték: „abban a kérdésben pedig, hogy milyen hazai és külföldi kulturális programokat támogatott a nemzeti kormány, nem történik más, mint folytatódik a tiszás kultúrharc és a közvélemény félrevezetése félinformációkkal vagy egyszerű hazugságokkal". „Nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik" – fogalmaztak.

Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium pénteken jelentette be, hogy a közalapítvány gazdálkodásának átvilágítása után hivatali visszaélés, hűtlen kezelés és költségvetési csalás gyanúja miatt tett feljelentést. A tárca közleménye szerint a vizsgálat több mint 1,1 milliárd forintnyi kifogásolható közpénzfelhasználást azonosított, amelynek jelentős része a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) felsővezetőinek egyedi utasításai alapján történhetett. Az érintett időszakban a tárcát Hankó Balázs vezette, a szakterületért Varga-Bajusz Veronika államtitkár felelt, aki korábban a Tempus Közalapítvány főigazgatója is volt – tették hozzá.

A minisztérium azt írta, az egyedi utasítások konkrétan meghatározták a szerződő partnerek személyét, a megkötendő szerződések tárgyát, a kifizetendő összegeket, illetve a finanszírozás feltételeit. Az egyedi utasítások alapján több százmillió forintot osztottak szét megfelelő teljesítés nélkül, több esetben felmerül a túlárazás gyanúja, illetve az, hogy a szerződéses partnerek vagyoni juttatásban részesítése pártpolitikai és kampánycélokat szolgált – fejtették ki.

Az OGYM tájékoztatása szerint a vagyoni hátrány két fő okból merülhetett fel: egyrészt olyan tevékenységeket finanszírozhattak, amelyek nem kapcsolódtak a közalapítvány céljaihoz és közfeladataihoz, másrészt a támogatások összege is meghaladhatta a ténylegesen szükséges és reális költségeket. Emellett a kifizetések egy része eltérhetett az adott hazai vagy uniós forrás eredetileg jóváhagyott felhasználási céljától, ami a költségvetési csalás gyanúját is felvetheti – fűzték hozzá.

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