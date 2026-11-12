Autó hajtott a vonat elé Szerencsnél

A vasúttársaság közlése szerint a baleset idején a fény- és félsorompó jól működött, tilosat jelzett a közút felé.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a személyvonaton húszan utaztak, értük Szerencsig és Nyíregyházáig közlekedő pótlóbuszt küld a vasúttársaság. A szerencsi hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre, akik az átszállásban is segítenek.

A Miskolc és Nyíregyháza közötti szakaszon közlekedő késő esti, éjszakai vonatok esetében 5-15, esetenként 15-30 perces késésekre lehet számítani a baleseti helyszínelés miatt. Ez érinti a Tokaj és Zemplén IC-ket, a Miskolc-Szerencs-Sátoraljaújhely és a Füzesabony-Miskolc-Szerencs-Nyíregyháza közötti személyvonatokat is - jelezte a vasúttársaság.