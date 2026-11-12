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Vasúti sínek.
Nyitókép: Getty Images/EyeEm Mobile GmbH

Autó hajtott a vonat elé Szerencsnél

Infostart / MTI

Személyautó ütközött a Füzesabonyból Nyíregyházára tartó személyvonattal Szerencsnél a Pozsonyi úti átjáróban. A helyszínelés ideje alatt, várhatóan késő éjszakáig egy vágányon közlekedhetnek a vonatok Taktaharkány és Szerencs között - olvasható a MÁV Csoport honlapján.

A vasúttársaság közlése szerint a baleset idején a fény- és félsorompó jól működött, tilosat jelzett a közút felé.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a személyvonaton húszan utaztak, értük Szerencsig és Nyíregyházáig közlekedő pótlóbuszt küld a vasúttársaság. A szerencsi hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre, akik az átszállásban is segítenek.

A Miskolc és Nyíregyháza közötti szakaszon közlekedő késő esti, éjszakai vonatok esetében 5-15, esetenként 15-30 perces késésekre lehet számítani a baleseti helyszínelés miatt. Ez érinti a Tokaj és Zemplén IC-ket, a Miskolc-Szerencs-Sátoraljaújhely és a Füzesabony-Miskolc-Szerencs-Nyíregyháza közötti személyvonatokat is - jelezte a vasúttársaság.

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