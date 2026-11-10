Nyilvánosságra hozták az előző kormány által megrendelt egészségügyi tanulmányokat

A minisztérium közleményében azt írták: az anyagokból egyértelműen kiderül, hogy az Orbán-kormány legkésőbb 2020-ban részletes képet kapott az egészségügy súlyos problémáiról, mégsem adott azokra következetes, átfogó és nyilvánosan megvitatott kormányzati választ. A 2020-as Projekt Hippokratész tanulmány és vezetői összefoglaló megrendelésének dokumentált díja önmagában több mint bruttó 352 millió forint volt – fűzték hozzá.

Emlékeztettek arra, hogy a Tisza-kormány idén májusban rendelte el az évekig titkosan kezelt BCG-tanulmányok soron kívüli felülvizsgálatát a nyilvánosságra hozatal lehetőségének megfontolásával.

A dokumentumok a magyar egészségügy gyökeres átalakításáról szólnak, egy olyan rendszeréről, amely az ország minden polgárát érinti, és amelynek fenntartásához mindenki hozzájárul – jelezték, kiemelve, hogy ugyan az anyagok közpénzből készültek, azokat a társadalom, a szakmai közösség és az ellátórendszer szereplői mégsem ismerhették meg.

Idézték Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztert, aki azt mondta: kötelességük nyilvánosságra hozni a közpénzből készült dokumentumokat akkor is, ha a javaslatok egy része mára elavult, és az Egészségügyi Minisztérium nem ezekre építi a munkáját.

A dokumentumokat a BCG, a világ egyik vezető stratégiai tanácsadó cége az előző kormányzat három minisztériumának megbízásából készítette 2020 és 2024 között. A mintegy 1650 oldalas, hat dokumentumból álló csomag három, tartalmilag egymáshoz kapcsolódó részből áll.

A tanulmányok részletesen feltárják a magyar egészségügy súlyos, rendszerszintű problémáit, így a finanszírozási hiányosságokat, az orvos- és szakdolgozóhiányt, a kórházak eladósodását és az ellátáshoz való hozzáférés zavarait

– ismertette a minisztérium.

A tárca azt írta: az előző kormányzat a legkésőbb 2020 augusztusától ismerte a helyzet súlyosságát, s a 2024-es BCG-záródokumentum már maga is a reformfolyamatok lelassulásáról számolt be. Ahol a kormányzat lépett, ott többnyire kiragadott, egymástól elszigetelt intézkedések születtek; ezek nem álltak össze a betegutakat, a finanszírozást, az egészségügyi dolgozók helyzetét és a hozzáférési különbségeket egyszerre kezelő reformmá.

A javaslatok egy részének vitathatósága nem menti fel a korábbi kormányt a feltárt problémák kezelésének felelőssége alól – olvasható a közleményben.

Az Egészségügyi Minisztérium rámutatott arra: a közzététel nem jelenti a BCG által felvázolt intézménybezárási, kapacitáscsökkentési, finanszírozási vagy biztosítási megoldások támogatását, átvételét vagy végrehajtásának előkészítését. Azért hozzák nyilvánosságra a dokumentumokat, mert a közpénzből készült, közügyeket érintő elemzések megismerése a társadalom joga, és mert ezek az anyagok fontos képet adnak a 2020 és 2024 közötti helyzetről és kormányzati elképzelésekről - közölték.

A dokumentumok a ezen a linken olvashatók teljes terjedelmükben.