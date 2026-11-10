Eljárások indulnak a Miniszterelnökség korábbi szerződései miatt

A hivatal tudatta: a rendelkezésre álló dokumentumok alapján felmerült a gyanú, hogy a Miniszterelnökség 2023-2026 között számos alkalommal olyan szolgáltatásokat rendelt meg a p2m Informatika Szolgáltató Kft. és a p2m Consulting Szolgáltató és Tanácsadó Kft. alkotta konzorciumtól, amelyek nem tartoztak a szervezetfejlesztési célú keretmegállapodás tárgyi hatálya alá.

A most kezdeményezett jogorvoslattal érintett hét megrendelés többek között munkaerőpiaci és migrációs kutatásokra, a digitális játékipar lehetőségeinek elemzésére, az Otthon Start Program stratégiai felülvizsgálatára, valamint külső szervezetek átvilágítására irányult – írták a közleményben.

A nyilvántartása szerint a megrendelések együttes értéke nettó 142,1 millió forint volt, amelyet teljes egészében kifizettek. Az NKOH álláspontja szerint ezek a feladatok érdemben eltértek az eredetileg versenyeztetett szervezetfejlesztési szolgáltatásoktól, ezért felmerül a közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzésének, illetve a szerződés tárgya jogellenes kiterjesztésének lehetősége.

Az NKOH közölte azt is, hogy vizsgálatuk nem korlátozódik a most kifogásolt hét megrendelésre. A hivatal meglátása szerint az elmúlt években a Miniszterelnökség a p2m cégektől további olyan tanulmányokat is megrendelt, amelyek esetében szintén felmerül a közbeszerzési szabályok megsértése.

Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter október 21-én azt közöte, hogy a p2m Consulting Kft. szerződései kapcsán az általa vezetett minisztérium feljelentése után nyomozást rendeltek el.