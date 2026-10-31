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A Fidesz támogatása csökken, a Tiszáé nő

Infostart / MTI

A Fidesz jövőre mintegy 50 millió forinttal kevesebből gazdálkodhat, a Tisza Párt támogatása viszont körülbelül 500 millióval emelkedik - olvasható a 2027-es költségvetésről szóló törvényjavaslatban, amelyet péntek éjszaka nyújtott be a kormány a parlamentnek.

Az országos listán mandátumot szerzett pártok közül a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség 2027-ben 887,5; a Mi Hazánk Mozgalom 269,5; a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) 159,3 millió forint működési támogatást kap. A Tisztelet és Szabadság Párt (Tisza) 1,2 milliárd forintot meghaladó összeggel gazdálkodhat a tervezet szerint.

Az idei októberi költségvetési módosítás után a pártok ez évi támogatása ekképp alakult: Fidesz 940,2; Mi Hazánk Mozgalom 233,5; KDNP 159,8; Tisza 706,6 millió forintra jogosult.

Idén még kap támogatást a Jobbik Magyarországért és a Momentum Mozgalom (98,5, valamint 77,1 millió forintot); az MSZP 76,4; a Párbeszéd-Zöldek Pártja 56,6 és az LMP 44 millió forint értékben.

Az országos listán mandátumot nem szerző pártok közül csak a Demokratikus Koalíció (DK) számíthat jövőre támogatásra, 21,2 millió forintra; a Magyar Kétfarkú Kutya Párt és a Megoldás Mozgalom nem.

Változnak a pártalapítványok 2027-es támogatásai is. A Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány például 1,4 milliárd forint helyett 1,2-ből; a DK-hoz köthető Új Köztársaságért Alapítvány 185,1 millió helyett 35,8 millió forintból gazdálkodhat. Megközelítőleg azonos marad a Mi Hazánk Alapítvány támogatása: 187,8 helyett 185,8 millió forintra jogosultak a tervezet szerint.

Jelentősen emelkedik viszont a Talpra Magyarok Alapítvány támogatása: 887 millióról 1,77 milliárd forintra.

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