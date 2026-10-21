Invázió Zuglóban, sokan ki se mernek menni az utcára

Egyre súlyosbodó patkányproblémáról számoltak be a zuglói lakók az ACNews összefoglalója alapján a TV2 Híradójának: Budapest XIV. kerületében, például az Ilka utcában is, rendszeresen felbukkannak a rágcsálók. Egy társasház idős lakója naponta többször is felmossa a folyosót, hogy eltávolítsa a patkányok ürülékét. Elmondása szerint fél hazamenni, és ha teheti, inkább ki sem mozdul az otthonából.

Bár sok macska lakik a környéken, és rágcsálóirtó szereket is kihelyeztek, hiába: folyamatosan újabb példányok jelennek meg. A beszámolók szerint a patkányok még a fákra is felmásznak, ezért egyesek szellőztetni se mernek, mert arról tartanak, hogy a rágcsálók az ablakon keresztül az otthonaikba is betolakodnak.

A patkányinvázió egyik oka lehet a rendezetlen Rákosrendező, amely a rágcsálók búvóhelyéül szolgálhat, de kérdéses a csatornahálózat karbantartása és az irtási feladatok ellátása is.