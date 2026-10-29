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Egy kutya orra közelről fotózva.
Nyitókép: Unsplash

Letöltendő börtönre ítéltek egy férfit Magyarországon, aki éheztette a kutyáit

Infostart / MTI

Állatkínzás miatt egy év két hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélt a Balassagyarmati Törvényszék egy férfit, aki éheztette és folyamatosan láncon tartotta a kutyáit – közölte a törvényszék csütörtökön a birosag.hu-n.

Azt írták, hogy a 21 éves férfi 2023-ban befogadott drégelypalánki ingatlanába két keverék kutyát, ám az állatokat folyamatosan láncon tartotta, és az adatok szerint 2024 januárjától az élelmet, sőt az ivóvizet sem biztosította rendszeresen számukra.

Ennek következtében az egyik állat 2024 februárjában elpusztult, a másik kutya életét pedig egy állatvédő alapítvány munkatársai mentették meg, akik lakossági bejelentés nyomán mentek az ingatlanhoz és a legyengült, kiszáradt kutyát azonnal állatorvoshoz vitték.

A bíróság megállapította, hogy a kutyákkal való bánásmód, így a víz- és élelemellátás hiánya, az állatorvosi kezelés elmulasztása, valamint a mozgásszabadság erős korlátozása okozta az egyik kutya pusztulását, és a másik állat is egy-két héten belül elpusztult volna, ha nem segítenek rajta. A férfi az állatoknak különös szenvedést okozott.

Az ítélet jogerős – olvasható a közleményben.

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