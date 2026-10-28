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BKK: korszerű csuklós autóbuszok érkeznek a fővárosba
Nyitókép: BKK

Vitézy Dávid: 250 alacsonypadlós csuklós busz beszerzését indította el a MÁV

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Közlekedési és Beruházási Minisztérium megrendelésére a MÁV 250 új, alacsonypadlós csuklós busz beszerzését indította el – közölte a tárcavezető szerdán a Facebook-oldalán.

Vitézy Dávid bejegyzése szerint az egyik részben 120 új, dízelüzemű, alacsonypadlós csuklós buszt szereznek be, amelyek közül 80 a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kék színeiben, 40 pedig sárga buszként a vidéki nagyvárosok elővárosi térségeiben közlekedik majd.

Ez azt jelenti, hogy számos budapesti agglomerációs településen jelennek meg a kék buszok, és válnak ezek a járatok a fővárosi és környéki BKK-s közlekedési rendszer szerves részévé Érdtől Dunakesziig – írta.

A miniszter szerint ez is jól mutatja, milyen korszakhatárt jelent a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának döntése alapján 2027-től a regionális BKK létrehozása.

Az új buszok már egy egységes, integrált közlekedési rendszerben állhatnak munkába, javítva az agglomerációs közlekedés színvonalát, és hozzájárulva a fővárost terhelő autóforgalom csökkentéséhez – jelezte.

Vitézy Dávid úgy folytatta, hogy további 130 új, alacsonypadlós csuklós buszt is beszereznek, amelyek első lépésben a fővárosi és agglomerációs HÉV- és vasútvonalak felújítása miatt szükséges pótlásokat biztosítják majd, a munkálatok befejezését követően pedig az elővárosi és regionális közlekedésben állnak majd szolgálatba.

Hangsúlyozta, hogy az uniós források hazahozatalával sok év üresjárat után végre reális közelségbe került a H5, H6 és H7-es HÉV-vonalak felújítása és a teljes járműállomány cseréje.

A jelenlegi buszállománnyal azonban a felújítások idején szükséges pótlások nem lennének megfelelő színvonalon megoldhatók – fűzte hozzá.

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Kezdőlap    Belföld    Vitézy Dávid: 250 alacsonypadlós csuklós busz beszerzését indította el a MÁV

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