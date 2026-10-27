Jönnek az emeletes Volán-buszok – videó

Vitézy Dávid a Facebookon bejelentette, hogy 105 korszerű, klimatizált emeletes buszt szereznek be a távolsági járatokra (ott némelyik busz már több mint egymillió kilométert futott és nincs túl jó állapotban), például Salgótarján, Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Hódmezővásárhely, Baja vagy Szekszárd felé az autópályán ilyenek járhatnak majd), illetve a nagy vasútfejlesztések idején az IC-vonatok pótlására (a 160 km/órás sebesség eléréséhez teljesen átépítik a vasúti pályát sok helyen, ezalatt vágányzárak lesznek például Szeged, Miskolc, Debrecen, Nyíregyháza, Győr felé). Ilyen járműveket a nagy buszos szolgáltatóknál már gyakran lehet látni akár a magyar utakon is.

Emellett 250 új csuklós busz érkezik a regionális és elővárosi közlekedésbe, amelyek egy része a HÉV-pótlásokban (csepeli, ráckevei, szentendrei vonalak) is segít majd, másik része elhasználódott, koros buszokat vált ki.

Az új járművek egy része (amelyek a vidéki közlekedésbe kerülnek) sárga lesz, a fővárosban és annak régiójában közlekedők pedig kék festéssel érkeznek majd (mivel a BKK hatókörét 2027-től kiterjesztik az agglomerációra).

A Tisza-kormány hivatalba lépése óta elindított beszerzésekkel együtt több mint 500 új busszal újítják meg a Volán flottáját – fogalmazott a miniszter.

(A nyitókép illusztráció.)