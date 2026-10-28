Havasi Bertalan: hiába kérte Orbán Viktor kétszer is a kormánytól, ami járna neki, még nem kapta meg

Hiába kérte Orbán Viktor hivatalos levélben kétszer is a neki törvényileg járó kétfős titkárság biztosítását, erre semmilyen választ nem kapott – mondta Havasi Bertalan, a Fidesz sajtófőnöke a 24.hu-nak.

„Az elmúlt hónapokban az új kormány nem tudta teljesíteni törvényi kötelezettségét, és nem biztosított a volt miniszterelnök számára kétfős titkárságot. Az ezért felelős miniszternek Orbán Viktor két alkalommal írt hivatalos levelet, melyben megerősítette igényét, de válasz nem érkezett, és az ügyben semmilyen előrelépés nem történt” – mondta Havasi Bertalan, hozzátéve, hogy a volt miniszterelnök titkársága jelenleg is a Fidesz keretein belül működik, a Lendvay utcai központban.

A 2018. évi CXXV. törvény alapján több juttatás is megillet egy volt miniszterelnököt. Ennek megfelelően valóban járna Orbán Viktornak a kétfős titkárság, melynek személyi és dologi feltételeit a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter kell, hogy biztosítsa. Ezt a miniszterelnöki pozíciója megszűnését követően még 8 évig kellene biztosítani számára, ami fele annyi idő, mint ameddig a miniszterelnöki tisztséget betöltötte.

Emellett Orbán Viktor megilleti személyes gépkocsihasználat, ehhez a gépkocsit és a sofőrt a rendőrségnek kell biztosítania – a törvény szerint annyi ideig, mint ameddig hivatalban volt, tehát 16 évig, az állam által finanszírozva.