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Futball a tévében
Nyitókép: pexels.com

Foci, birkózás, lósport és egyéb csemegék – sport a tévében

Infostart / MTI

Ma sem fognak unatkozni a sport szerelmesei, változatos eseményeket kínálnak a különféle csatornák.

M4 Sport

6.30 és 14.35: Birkózás, világbajnokság, Asztana

12.30: Labdarúgás, MOL Magyar Kupa, Bicske-Ferencváros

19.00: Labdarúgás, MOL Magyar Kupa, Zalaegerszeg-ETO

Sport 1

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

18.00: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, FC Porto-One Veszprém

20.30: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, Paris Saint-Germain - Aalborg

Sport 2

17.45: Labdarúgás, UEFA ifjúsági liga, 2. forduló, 1. mérkőzés, MTK-Kajrat Almati

20.30: Labdarúgás, Német Kupa, Bayern München-Magdeburg

Eurosport 1

8.30 és 19.00: Curling, Európa-bajnokság, Ostrava

Arena 4

18.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Milan-Bologna

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Genoa-Juventus

Match 4

18.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Venezia-Internazionale

20.30: Labdarúgás, angol Ligakupa, nyolcaddöntő, Liverpool-Chelsea

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Kezdőlap    Belföld    Foci, birkózás, lósport és egyéb csemegék – sport a tévében

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birkózás

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