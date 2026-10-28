Foci, birkózás, lósport és egyéb csemegék – sport a tévében

M4 Sport
6.30 és 14.35: Birkózás, világbajnokság, Asztana
12.30: Labdarúgás, MOL Magyar Kupa, Bicske-Ferencváros
19.00: Labdarúgás, MOL Magyar Kupa, Zalaegerszeg-ETO
Sport 1
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
18.00: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, FC Porto-One Veszprém
20.30: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, Paris Saint-Germain - Aalborg
Sport 2
17.45: Labdarúgás, UEFA ifjúsági liga, 2. forduló, 1. mérkőzés, MTK-Kajrat Almati
20.30: Labdarúgás, Német Kupa, Bayern München-Magdeburg
Eurosport 1
8.30 és 19.00: Curling, Európa-bajnokság, Ostrava
Arena 4
18.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Milan-Bologna
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Genoa-Juventus
Match 4
18.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Venezia-Internazionale
20.30: Labdarúgás, angol Ligakupa, nyolcaddöntő, Liverpool-Chelsea