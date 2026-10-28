Boltzár jön a hétvégén, érdemes előre kalkulálni vele

Most hétvégén, vasárnap lesz mindenszentek, ami munkaszüneti nap, hétfőn, november 2-án pedig halottak napja. Azaz a november 1. idén nem jelent külön szabadnapot a normál munkarendben, a boltok nyitva tartása viszont felborul – írja a 24.hu.

November első napján, tehát vasárnap a boltok az általános szabály szerint zárva lesznek.

Október 31-én, szombaton, illetve november 2-án hétfőn pedig a szokásos rend szerint várják az üzletek a vevőket.

Ettől függetlenül, ha valakinél mégis november 1-én fogyna el valami létfontosságú dolog otthonról, még lesz vásárlási lehetősége, hiszen nyitva lesznek például a benzinkutakon található shopok, egyes éjjel-nappal nyitva tartó üzletek, és lehetnek még kisebb üzletek is, amelyek kinyithatnak, amennyiben a tulajdonos áll be a pult mögé.

Mindezeken túl most is érvényes, hogy az ünnepnapon is nyitva lehetnek

a benzinkutak és azok shopjai,

az ügyeleti rend szerint működő gyógyszertárak, melyekről az OGYÉI honlapján lehet tájékozódni,

az önálló virágboltok,

az újságosok,

az édességboltok,

illetve a vendéglátó- és szórakozóhelyek.

A plázák üzletei jellemzően zárva lesznek november 1-én, de a vendéglátóhelyek, mozik, egyéb szabadidős szolgáltatások nyitva tarthatnak.

A temetők, hasonlóan az előző évek gyakorlatához, idén is meghosszabbított nyitva tartással készülnek, amire a virágosoknál is számítani lehet.

Továbbá érdemes észben tartani, hogy november 1. az őszi szünet utolsó napja, hétfőn ismét indul a tanítás az iskolákban.