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Fekvőrendőröket rongált meg egy férfi Budapesten.
Nyitókép: Police.hu

Barátságból gyomlálta ki a fekvőrendőröket Budapesten egy férfi

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A 20 éves férfi kézzel és feszítővassal távolította el a forgalomlassító küszöböket egy újpesti útszakaszról. Közlekedés biztonsága elleni bűntett miatt indult ellene eljárás.

Október 23-án este egy 20 éves férfi összesen 11 forgalomlassító küszöböt bontott meg Budapest IV. kerületének egyik ipari övezetében.

A férfi elmondása szerint korábban rendszeresen jártak a helyszínre autóval a barátaival, ám a fekvőrendőrök kihelyezése óta ezek az összejövetelek megritkultak. Azért, hogy ismét gyakrabban járhassanak oda, úgy döntött, eltávolítja a forgalomlassítókat – írja a police.hu.

A küszöböket részben kézzel, részben feszítővassal szedte fel.

Hogy tevékenységét elrejtse, autójával az úttest közepén, két forgalmi sávot elfoglalva állt meg. A szabálytalanul várakozó járműre felfigyeltek az újpesti járőrök, akik intézkedés alá vonták a férfit.

Az autó csomagtartójában megtalálták a feszítővasat is.

A rendőrök elfogták, majd előállították a BRFK Közlekedési Főosztályára. A férfi a kihallgatásán beismerte a cselekmény elkövetését.

Mivel közlekedési útvonal tartozékait rongálta meg, a nyomozók közlekedés biztonsága elleni bűntett miatt hallgatták ki gyanúsítottként. Az általa okozott rongálási kár pontos mértékét még nem állapították meg, így a későbbiekben a gyanúsítása kiegészítésére számíthat.

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