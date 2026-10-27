Paks II. – megszólalt a Roszatom igazgatója

Az Arsenaltól elküldték, mégis ma a világ legjobb játékosaként ünneplik

Harry Kane pályafutása a modern labdarúgás egyik legkülönösebb sikertörténete. Egy olyan csatáré, akit gyerekként nem tartottak elég tehetségesnek, kamaszként nem tekintettek kiemelkedő ígéretnek, fiatal felnőttként pedig többször is kölcsönadtak, mert saját klubjánál nem látták biztosítottnak a helyét. Nem rendelkezett a leggyorsabb támadók robbanékonyságával, nem volt különösebben látványos cselgép, és sokáig még az sem látszott egyértelműnek, milyen poszton válhat belőle igazán jó futballista. Ehhez képest a 2020-as évek közepére az angol válogatott történetének legeredményesebb gólszerzője, a Tottenham Hotspur legendája, a Bayern München meghatározó alakja és a világ egyik legkomplexebb középcsatára lett. S mindennek a tetejébe a XXI. század első brit aranylabdása.