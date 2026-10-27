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Nyitókép: Paks II. Atomerőmű Zrt.

Paks II. – megszólalt a Roszatom igazgatója

Infostart / MTI
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A Roszatom folytatja az aktív munkát a Paks II. projekten annak ellenére, hogy a cég nem ismeri teljes mértékben a magyar kormány álláspontját - jelentette ki kedden Alekszej Lihacsov, az orosz állami atomenergetikai vállalat igazgatója.

„Továbbra is aktívan dolgozunk, és az éves gyártási terv szerint haladunk. Novemberben várható a munkák következő átadási szakasza a magyar megrendelőnek. Terv szerint haladunk. Egyelőre még nem ismerjük pontosan a magyar kormány álláspontját, de dolgozunk, dolgozunk” – fogalmazott a Roszatom vezérigazgatója a TASZSZ orosz hírügynökség erre vonatkozó kérdésére válaszolva.

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