„Továbbra is aktívan dolgozunk, és az éves gyártási terv szerint haladunk. Novemberben várható a munkák következő átadási szakasza a magyar megrendelőnek. Terv szerint haladunk. Egyelőre még nem ismerjük pontosan a magyar kormány álláspontját, de dolgozunk, dolgozunk” – fogalmazott a Roszatom vezérigazgatója a TASZSZ orosz hírügynökség erre vonatkozó kérdésére válaszolva.
Paks II. – megszólalt a Roszatom igazgatója
A Roszatom folytatja az aktív munkát a Paks II. projekten annak ellenére, hogy a cég nem ismeri teljes mértékben a magyar kormány álláspontját - jelentette ki kedden Alekszej Lihacsov, az orosz állami atomenergetikai vállalat igazgatója.
Magyar Péter dátumokat közölt, sűrű hetük lesz a lakásvásárlóknak
olajárErre a hírre vár a világ
A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
Kármán András videóval jelentkezett és vadonatúj részleteket árult el az új adócsomagról
Kedd este benyújtja a kormány az Országgyűlésnek a 2027-es adótörvényeket és az alacsony nyugdíjak emeléséről szóló javaslatot – jelentette be Kármán András pénzügyminiszter a Facebookon közzétett videójában. A tervek szerint januártól 9 százalékra csökken a minimálbéresek személyi jövedelemadó-terhelése, és bruttó 680 ezer forintos keresetig további adójóváírás járhat, összesen közel 2,5 millió munkavállalónak. Megduplázzák a családi pótlékot, 120 ezer forintra emelik az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegét, a nagyvállalatoktól és egyes gazdasági ágazatoktól viszont magasabb közterheket szednének be. A pénzügyminiszter ismertette az új, sávos reklámadó, a társasági adó és több kisebb adónem tervezett részletszabályait is.
Gyökeres változás jön a fővárosi tömegközlekedésben: teljes átalakulás előtt a közlekedésszervező cég
Nyilvánosságra került a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) átalakításáról szóló szerződéstervezet
Israeli exit polls suggest no clear winner with Eisenkot's bloc just ahead of Netanyahu
This is Israel's first general election since the Hamas-led attacks on 7 October 2023, with campaigning dominated by the issue of security.