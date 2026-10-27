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Idős emberek, nyugdíjasok kezei.
Nyitókép: Pixabay

Jött egy jó és egy rossz hír is a nyugdíjról

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Novemberben a megszokott időpontban érkezik a nyugdíj, a Magyar Államkincstár 2026-os folyósítási naptára szerint az év utolsó hónapjában viszont a szokásosnál jóval korábban érkezik a pénz. Ez segítséget jelenthet a karácsonyi kiadások fedezésében, ugyanakkor a következő, januári utalásig hosszabb idő telik el a megszokottnál.

A nyugdíjakat általában minden hónap 12-én utalják a bankszámlákra. Ha ez a dátum hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, a kifizetés időpontja módosul az azt megelőző, utolsó munkanapra.

Novemberben azonban nem lesz ilyen változás: a Magyar Államkincstár naptára szerint 2026. november 12-én, csütörtökön érkezik a nyugdíj azoknak, akik bankszámlára kérik az ellátásukat – számolt be róla a delmagyar.hu.

Decemberben a megszokottnál korábban kapják meg a pénzüket az érintettek. Az év utolsó nyugdíját december 2-án, szerdán utalják, vagyis tíz nappal a szokásos időpont előtt.

A jelenlegi menetrend alapján 2027. január 12-én, kedden érkezhet az új év első nyugdíja. Ezt az időpontot a Magyar Államkincstár egyelőre nem erősítette meg, ezért a januári dátum még várható időpontnak tekinthető.

Ha a kifizetések a tervek szerint alakulnak, a december 2-i és a január 12-i utalás között 41 nap telik el. Ez nehézséget okozhat azoknak, akik kizárólag a nyugdíjukból élnek, és a havi kiadásaikat a megszokott kifizetési időponthoz igazítják.

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Kezdőlap    Belföld    Jött egy jó és egy rossz hír is a nyugdíjról

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nyugdíjszakértő, a NyugdíjGuru News alapítója
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