Jött egy jó és egy rossz hír is a nyugdíjról

A nyugdíjakat általában minden hónap 12-én utalják a bankszámlákra. Ha ez a dátum hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, a kifizetés időpontja módosul az azt megelőző, utolsó munkanapra.

Novemberben azonban nem lesz ilyen változás: a Magyar Államkincstár naptára szerint 2026. november 12-én, csütörtökön érkezik a nyugdíj azoknak, akik bankszámlára kérik az ellátásukat – számolt be róla a delmagyar.hu.

Decemberben a megszokottnál korábban kapják meg a pénzüket az érintettek. Az év utolsó nyugdíját december 2-án, szerdán utalják, vagyis tíz nappal a szokásos időpont előtt.

A jelenlegi menetrend alapján 2027. január 12-én, kedden érkezhet az új év első nyugdíja. Ezt az időpontot a Magyar Államkincstár egyelőre nem erősítette meg, ezért a januári dátum még várható időpontnak tekinthető.

Ha a kifizetések a tervek szerint alakulnak, a december 2-i és a január 12-i utalás között 41 nap telik el. Ez nehézséget okozhat azoknak, akik kizárólag a nyugdíjukból élnek, és a havi kiadásaikat a megszokott kifizetési időponthoz igazítják.