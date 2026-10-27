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Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Csaknem halálra verte anyját, majd a gondosórán keresztül hívott segítséget a férfi

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A Pest Megyei Főügyészség emberölés bűntettének kísérlete miatt indítványozta annak a mentálisan beteg férfinak a letartóztatását, aki idős, beteg édesanyját akarta megölni.

A rendelkezésre álló adatok szerint az ügy gyanúsítottja, egy budakeszi férfi évtizedek óta mentális betegségben szenved. A gyanúsított együtt élt idős, beteg édesanyjával egy budakeszi ház alsó szintjén. A ház felső szintjén a gyanúsított lánytestvére élt családjával – közölte a Pest Megyei Főügyészség.

Október 23-án a délelőtti órákban a gyanúsított testvére édesanyját az ágyba fektette, majd a saját lakrészébe ment. A gyanúsított nem sokkal a távozása után bement az édesanyja szobájába, majd minden előzmény nélkül egy partfisnyéllel, illetve édesanyja fém mankójával ütlegelni kezdte a nőt.

A gyanúsított a bántalmazást követően a sértett gondosóráján keresztül értesítette a mentőket.

A sértettnek a bántalmazás következtében több súlyos, törésben megnyilvánuló életveszélyes sérülése keletkezett és mindkét füle leszakadt.

A Pest Megyei Főügyészség a szökés, elrejtőzés veszélyének megakadályozása és a bűnismétlés veszélyére tekintettel tett indítványt a férfi letartóztatásának elrendelésére az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben. A Budakörnyéki Járásbíróság egyetértett a főügyészség indítványával és egy hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását.

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