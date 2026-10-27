A honvédelmi miniszter egyeztetett a NATO transzformációs parancsnokságának főparancsnokával

Ruszin-Szendi Romulusz azt közölte kedden a Facebook-oldalán, hogy a mai, gyorsan változó biztonsági környezetben a NATO katonai hatékonyságának kulcsa a folyamatos fejlesztés és az új kihívásokhoz való gyors alkalmazkodás.

Hozzátette, hogy a transzformációs parancsnokság kiemelt szerepet játszik ebben a folyamatban: feladata, hogy a hagyományos szárazföldi, légi és tengeri haderőnemek mellett a kibertérben és az űrben történő műveleteket is összehangolja.

A megbeszélésen áttekintették az orosz-ukrán háború tapasztalatait is: a konfliktus egyértelműen megmutatta, hogy a modern hadviselésben mekkora jelentősége van a költséghatékony technológiai megoldásoknak és a pilóta nélküli eszközök hatékony integrációjának.

„Magyarország elkötelezett a NATO védelmi képességeinek erősítése és a jövőbeli katonai innovációk mellett. Ennek tükrében aktívan keressük a közös munka és az együttműködés további lehetőségeit, mert hazánk és a Szövetség biztonsága kiemelten fontos" – fogalmazott a honvédelmi miniszter.