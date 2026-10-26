Véget ért az őszi érettségi első nagy próbatétele – fontos részletek

A tájékoztatás szerint a tanév rendjében meghatározott kilenc vizsganapon 221 intézményben több mint 24 500 érettségiző vizsgázott.

Az írásbeli vizsgák feladatlapjait és azok javítási-értékelési útmutatóit az Oktatási Hivatal, az előzetes ütemezésnek megfelelően, folyamatosan nyilvánosságra hozta honlapján, október 23-án 14 órától valamennyi vizsgaanyag elérhető a felületen – írták.

Közölték azt is, hogy az idei őszi érettségi november 5. és 9. között 118 helyszínen, 976 tantárgyi bizottság előtt több mint 14 800 emelt szintű szóbeli vizsgával folytatódik. A középszintű szóbeliket november 16. és 20. között tartják.

Jelezték: az érettségikkel kapcsolatos további információk az OH honlapján olvashatók.