Több mint 15 milliárd forog kockán, kemény üzenetet küldött az agrárminiszter

A miniszter fontosnak nevezte az agrárminiszterek hétfői tanácsülését, mert az Európai Unió Tanácsának ír elnöksége „megpróbálja elfogadtatni” a 2028–2034-es időszakra vonatkozó közös agrárpolitika-rendeletről (KAP) kialakított tanácsi álláspontot.

Noha az elmúlt hónapok tárgyalásai során sokat javult a javaslat szövege, „Magyarország nevében csak olyan megállapodást fogok támogatni, ami tekintettel van a magyar gazdák érdekeire" – szögezte le Bóna Szabolcs.

Elmondta, a 2027 utáni hétéves költségvetési időszakban rendelkezésére áll majd a gazdák számára legfontosabb területalapú támogatás (AÖP), valamint a termeléshez kötött támogatás (AKG). Fontos eredménynek nevezte, hogy továbbra is lehetőség lesz a termelői együttműködések, így a termelői csoportok és a termelői szervezetek kiemelt támogatására is.

„Noha sokat javult a szöveg, van miért küzdenünk” – fogalmazott a miniszter, majd kifejtette: a javaslat nem tartalmazza az átmeneti nemzeti támogatások továbbvitelének lehetőségét, amely – szavai szerint – kiemelten fontos a húsmarha, az anyatehén vagy a szarvasmarha ágazat számára. Idén több mint 15 milliárd forint támogatás jut el a gazdákhoz ezen a jogcímen – mondta Bóna Szabolcs, majd úgy fogalmazott:

„ezért, ha az átmeneti nemzeti támogatások folyósításának lehetősége nem kerül be a megállapodásba, akkor nem fogom támogatni annak elfogadását”.

A miniszter problémásnak nevezte azt is, hogy a javasolt szöveg nem szavatolja egyértelműen a termeléshez kötött támogatások megtartását a jelenlegi szinten. Márpedig – mint megjegyezte – idén közel 74 milliárd forint uniós támogatást kaptak a gazdák a termeléshez kötött támogatás keretén belül. Ezt kiemelten fontosnak nevezte az olyan nehéz helyzetben lévő ágazatok esetében, mint a cukorrépa, a rizs, a zöldségnövények, az olajnövények, az extenzív és intenzív gyümölcstermesztés, vagy éppen az anyatehén, a hízott bika és a tejhasznú tehéntartás.

„Több tagállammal közösen igyekszünk olyan megállapodást kötni, amely egyértelműen lehetőséget biztosít a termeléshez kötött támogatások megtartására a jelenlegi szinten” – fogalmazott az agrárminiszter, majd hozzátette: hosszú és kemény tárgyalásra számít, ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy a végeredmény megfelelő lesz a magyar gazdák számára.

A KAP számára elérhető költségvetés nagyságáról majd az állam-, illetve kormányfők döntenek egy későbbi időpontban – tette hozzá Bóna Szabolcs.