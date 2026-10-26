Komoly gond volt a fontos állami szolgáltatásnál, de már nincs

A tárca azt írta, hogy a szolgáltatónál keletkezett hálózati hiba miatt fennakadások keletkeztek délelőtt az EESZT-ben. A leállás csak részleges volt, egyes ellátóhelyeken a rendszer elérhető maradt, ugyanakkor a leállás által érintett ellátóhelyeken a rendszer egésze elérhetetlenné vált.

Az egészségügyi ellátásban a szolgáltatás akadozása fennakadásokat okozott, de

a betegellátás biztonságát a probléma nem veszélyeztette

– emelte ki a minisztérium.

Hozzátette: egyes gyógyszertárakban nem volt lehetőség gyógyszerek kiváltására, délutánra ez a probléma is megoldódott. A napközben felírt gyógyszerek rövidesen elérhetők lesznek a felhőben mindenki számára.

A hiba okait a szolgáltató vizsgálja. A hasonló helyzetek elkerülése érdekében a szolgáltató vizsgálja a közép- és hosszútávú fejlesztési lehetőségeket - áll a közleményben.