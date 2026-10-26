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Több jármű karambolozott az M1-es autópályán, nagy torlódás alakult ki.
Nyitókép: Infostart

Gigadugó hízik az M1-en

Infostart

Tíz kilométeres torlódás alakult ki az M1-es autópályán Hegyeshalom felé egy műszaki hibás teherautó miatt.

Az Útinform tájékoztatása szerint a 28-as kilométernél, a kiépített terelésben lerobbant jármű miatt csak a belső sáv járható.

A portálon emlékeztetnek arra is, hogy elkezdődött a burkolatjavítás az M1-M7-es autópályák közös kivezető szakaszán, a szétválás előtt a 11-es és a 12-es km között egy sávot lezártak, 2-3 km-en lassul a forgalom a városból kifelé. Távolabb, az M7-es autópályán a 15-ös km-nél lévő M0-s autóúti csomópontban lezárták a Letenye felé vezető oldalon a lehajtóágat, így az M0-s autóútra egyik irányba, valamint Érd felé sem lehet lehajtani. Kerülni a következő, a 18-as jelű Érd csomópontban megfordulva lehet.

Fotónk illusztráció, másik esetnél készült.

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