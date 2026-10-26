Feljelentést tett a PM Nagy Márton utazásai miatt

Több mint egy százalékkal gyengült a múlt héten a forint az euróval szemben, és egyelőre hétfő reggel is hasonlóan folytatja. A következő napokban a 2027-es költségvetésre és a középtávú makrogazdasági és fiskális pályára figyelhetnek elsősorban a befektetők, miközben amerikai és európai kamatdöntések is jönnek, melyek hatással lehetnek a nemzetközi hangulatra. Hétfőn a brazil elnökválasztás második fordulóját követően a reál 10%-os zuhanással kezdett a dollárral szemben.