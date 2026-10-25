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Nyitókép: Wikipédia

Tűzszerészi munkálatok miatt vasárnap nagy lezárások lesznek Budapesten

Infostart / MTI

Tűzszerészi munkálatok miatt lezárják vasárnap 9.30 és 13 óra között az Üllői utat a Thököly út és Haladás utca között, az intézkedés érinti az 50-es villamos közlekedését is – tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön az MTI-t.

A közlés szerint a XVIII. kerületi Regény utcánál egy világháborús bombát fognak hatástalanítani, ezért az 50-es villamosok helyett pótlóbusz közlekedik Villanytelep és a Szarvas csárda tér között.

Az 50-es villamos a fenti időszakban Kispest, Határ út és a Villanytelep között, illetve a Szarvas csárda tér és Pestszentlőrinc Béke tér között közlekedik, a Lajosmizsei sorompó és a Thököly út közötti megállókat nem érinti. A kimaradó szakaszon 50-es jelzéssel villamospótló autóbusz közlekedik.

A 93A autóbuszok terelve járnak, nem érintik a Szarvas csárda teret, továbbá Kőbánya-Kispest felé a Gárdonyi Géza utca megállóhelyet. A 236-os autóbuszok Havanna lakótelep végállomás felé terelve közlekednek, de megállóhely nem marad ki – tudatta a közlekedési társaság.

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Kezdőlap    Belföld    Tűzszerészi munkálatok miatt vasárnap nagy lezárások lesznek Budapesten

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