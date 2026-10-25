Tűzszerészi munkálatok miatt vasárnap nagy lezárások lesznek Budapesten

A közlés szerint a XVIII. kerületi Regény utcánál egy világháborús bombát fognak hatástalanítani, ezért az 50-es villamosok helyett pótlóbusz közlekedik Villanytelep és a Szarvas csárda tér között.

Az 50-es villamos a fenti időszakban Kispest, Határ út és a Villanytelep között, illetve a Szarvas csárda tér és Pestszentlőrinc Béke tér között közlekedik, a Lajosmizsei sorompó és a Thököly út közötti megállókat nem érinti. A kimaradó szakaszon 50-es jelzéssel villamospótló autóbusz közlekedik.

A 93A autóbuszok terelve járnak, nem érintik a Szarvas csárda teret, továbbá Kőbánya-Kispest felé a Gárdonyi Géza utca megállóhelyet. A 236-os autóbuszok Havanna lakótelep végállomás felé terelve közlekednek, de megállóhely nem marad ki – tudatta a közlekedési társaság.