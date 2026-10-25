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Nyitókép: Magyarország Kormánya / YouTube

„Szánalmas és vérlázító” – Magyar Péter odaszólt a Mi Hazánknak

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Szánalmasnak és vérlázítónak nevezte a Mi Hazánk Mozgalom elnökének október 23-i megnyilvánulását Magyar Péter miniszterelnök vasárnapi Facebook-bejegyzésében, kiemelve: Toroczkai László nyíltan Oroszország érdekében, orosz narratívát képviselve szólalt fel a nemzeti ünnepen.

Magyar Péter szerint "döbbenetes mélységbe süllyedt" Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke, amikor október 23-án arról beszélt, hogy 1956-ban a magyarok nem az orosz megszállás ellen küzdöttek, emellett "puhatestűnek" nevezte a honfitársait, és gyalázta az Európai Uniót.

Toroczkai László mondatai

Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke a Corvin-közi ünnepséget megelőzően közzétett videójában arról beszélt: elegük van azokból a "puhatestűekből", akik korábban a Szovjetuniót, most pedig a brüsszeli uniót szolgálják ki ugyanilyen szolgai módon, és folyamatosan hazudnak 1956-ról.

Ennél pontosabban azonban nem fogalmazta meg, hogy kikre gondol. Kijelentette azt is, hogy a magyarok 1956-ban nem Oroszország, egy nemzetállam, hanem egy gyarmatosító, ideológiai alapon szervezett "internacionalista birodalom" ellen harcoltak a szabadságért. Toroczkai László szerint ez a "gyarmatosítani akaró világbirodalom" ma áttette a székhelyét nyugatabbra, amely leginkább Brüsszel városaként azonosítható.

Magyar Péter nem sokkal később Facebook-oldalán ismét reagált az október 23-iki eseményekre és az ellenzéki megnyilatkozásokra. Posztjában úgy fogalmazott, hogy

a Fidesz alvállalkozójaként működő Mi Hazánk

meggyalázta az 1956-os hősöket, amikor azt hazudták, hogy a magyarok nem az orosz megszállás ellen küzdöttek. Emellett ők nem poloskának, hanem puhatestűeknek nevezték a honfitársaikat - fűzte hozzá.

Azt írta: a fejetlen ellenzék eközben egészen méltatlan módon viselkedett. A korábban közpénzen kitartott fideszes propagandisták egymást püfölték és a valódi újságírókat fenyegették. A maffiafőnökük Párizsban bujkált (vajon miért nem Moszkvában?).

A miniszterelnök szerint Magyarország eközben példát mutatott nemzeti összefogásból. "Méltóképpen emlékeztünk az ország minden pontján az 1956-os hőseinkre" - emelte ki.

Toroczkai László gondolatairól Schmidt Mária is kifejtette álláspontját. Ebből egy mondat: „amit mond a Mi Hazánk elnöke, az téves”.

A Mi Hazánk vezetője csípősen válaszolt mindkettőnek: „Kemény, hogy Magyar Péter Schmidt Mária posztját olvasva mond rólam véleményt.

Mindketten a tavalyi beszédemből idéztek

ugyanis az idei helyett. Ráadásul azt sem értették meg.

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Kezdőlap    Belföld    „Szánalmas és vérlázító” – Magyar Péter odaszólt a Mi Hazánknak

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